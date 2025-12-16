A ação criminosa conhecida como “gangue da marcha-ré” voltou a agir em Franca. Desta vez, o alvo foi uma casa de sucos localizada na avenida Major Nicácio, no bairro Santa Cruz. O crime aconteceu na madrugada desta terça-feira, 16, e causou revolta ao proprietário do estabelecimento.

Imagens de câmeras de segurança mostram que ao menos dois criminosos chegaram ao local em um Fiat Uno. Enquanto um dos suspeitos desceu do veículo, o outro engatou a marcha-ré e avançou violentamente contra a porta do comércio.

A entrada do estabelecimento era feita por vidro temperado, com uma grade de proteção logo atrás. Mesmo assim, os criminosos conseguiram estourar o vidro e forçar a grade até criar uma abertura suficiente para acessar o interior do local.