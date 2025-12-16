16 de dezembro de 2025
Motorista de app bate em carro e foge; prejuízo chega a R$ 7 mil

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Câmeras de Segurança
Momento da batida entre os dois veículos
Momento da batida entre os dois veículos

Um acidente de trânsito registrado na manhã do último sábado, 14, causou revolta e um prejuízo estimado em até R$ 7 mil a um motorista em Franca. O caso aconteceu por volta das 8h10, no cruzamento das ruas Ministro Rui Barbosa e Nossa Senhora de Lourdes, zona oeste da cidade.

Segundo o relato da família da vítima ao Portal GCN/Sampi, o condutor de um HB20 teve a lateral do veículo atingida por uma motorista de aplicativo que teria desrespeitado o sinal de pare também em um HB20. Imagens de câmeras de segurança mostram que a vítima ainda tentou desviar, mas não conseguiu evitar a colisão.

Fuga após o impacto

O que mais indignou a família foi a atitude da condutora após a batida. Segundo as testemunhas, o motorista do HB20 desceu para conversar, mas a mulher teria apenas desembarcado os passageiros que transportava e fugido do local logo em seguida.

Ainda de acordo com o relato, a motorista chegou a passar um número de telefone errado antes de evadir-se.

Prejuízo alto

O impacto foi forte o suficiente para rasgar a lataria das duas portas laterais do HB20. O veículo já foi levado a uma oficina de funilaria, onde o conserto foi orçado entre R$ 5 mil e R$ 7 mil, devido à necessidade de troca das portas.

A família registrou um boletim de ocorrência e agora utiliza as imagens das câmeras de segurança para tentar localizar a responsável e cobrar o ressarcimento dos danos.

