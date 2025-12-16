Um acidente de trânsito registrado na manhã do último sábado, 14, causou revolta e um prejuízo estimado em até R$ 7 mil a um motorista em Franca. O caso aconteceu por volta das 8h10, no cruzamento das ruas Ministro Rui Barbosa e Nossa Senhora de Lourdes, zona oeste da cidade.

Segundo o relato da família da vítima ao Portal GCN/Sampi, o condutor de um HB20 teve a lateral do veículo atingida por uma motorista de aplicativo que teria desrespeitado o sinal de pare também em um HB20. Imagens de câmeras de segurança mostram que a vítima ainda tentou desviar, mas não conseguiu evitar a colisão.

Fuga após o impacto

O que mais indignou a família foi a atitude da condutora após a batida. Segundo as testemunhas, o motorista do HB20 desceu para conversar, mas a mulher teria apenas desembarcado os passageiros que transportava e fugido do local logo em seguida.