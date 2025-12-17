A delegação de Franca começou a semana com saldo positivo nos 87º Jogos Abertos do Interior, que acontecem em Ribeirão Preto até o dia 21. Os primeiros dias de competição colocaram o município em evidência, com destaque para a conquista da primeira medalha de ouro.
A vitória veio no atletismo, com a experiente Cibelli Miguel da Silva. Campeã brasileira e sul-americana, ela confirmou o favoritismo na modalidade arremesso de peso, atingindo a marca de 14,90 metros.
Dobradinha no pódio
Além do ouro, Franca mostrou força no lançamento do martelo, garantindo dois lugares no pódio. Ana Carolina Aparecida da Silva Davi Prado conquistou a medalha de prata (2º lugar), enquanto Cibelli Miguel voltou a pontuar, desta vez levando o bronze (3º lugar).
Outros atletas também tiveram bom desempenho na pista:
- 400m com barreira (masculino): Thiago Ferreira Teles Júnior ficou em 4º lugar (56,17 segundos).
- 1000m rasos: Isadora Nogueira Duarte terminou na 8ª colocação.
Basquete e damas em alta
Nos esportes coletivos, o fim de semana foi de vitórias expressivas. O basquete masculino segue firme na busca pelo título após vencer duas partidas consecutivas: atropelou Pradópolis por 103 a 56 e superou a equipe de Santos por 98 a 91.
No tabuleiro, a equipe de damas masculino impôs uma vitória contundente sobre os anfitriões de Ribeirão Preto, vencendo por 7 a 1, o que colocou Franca na 4ª posição da classificação parcial.
Por outro lado, o badminton sofreu revés contra Marília (2 a 0), mesmo placar da derrota do futebol feminino (1 a 0), também contra o time de Marília.
Destaque nacional no skate
Fora dos Jogos Abertos, o esporte francano também foi representado no Campeonato Brasileiro de Skate Street, em Curitiba (PR).
A atleta Mariah Reis, bolsista da Prefeitura, conquistou o 4º lugar na competição nacional. Disputando contra outras 24 skatistas, o resultado impulsionou sua posição no ranking brasileiro da modalidade.
