A delegação de Franca começou a semana com saldo positivo nos 87º Jogos Abertos do Interior, que acontecem em Ribeirão Preto até o dia 21. Os primeiros dias de competição colocaram o município em evidência, com destaque para a conquista da primeira medalha de ouro.

A vitória veio no atletismo, com a experiente Cibelli Miguel da Silva. Campeã brasileira e sul-americana, ela confirmou o favoritismo na modalidade arremesso de peso, atingindo a marca de 14,90 metros.

Dobradinha no pódio

Além do ouro, Franca mostrou força no lançamento do martelo, garantindo dois lugares no pódio. Ana Carolina Aparecida da Silva Davi Prado conquistou a medalha de prata (2º lugar), enquanto Cibelli Miguel voltou a pontuar, desta vez levando o bronze (3º lugar).