17 de dezembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
DESTAQUES FRANCANOS

Franca conquista ouro e pódios nos Jogos Abertos de Ribeirão

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Prefeitura de Franca
Equipe de atletismo de Franca, com a dobradinha no pódio
Equipe de atletismo de Franca, com a dobradinha no pódio

A delegação de Franca começou a semana com saldo positivo nos 87º Jogos Abertos do Interior, que acontecem em Ribeirão Preto até o dia 21. Os primeiros dias de competição colocaram o município em evidência, com destaque para a conquista da primeira medalha de ouro.

A vitória veio no atletismo, com a experiente Cibelli Miguel da Silva. Campeã brasileira e sul-americana, ela confirmou o favoritismo na modalidade arremesso de peso, atingindo a marca de 14,90 metros.

Dobradinha no pódio

Além do ouro, Franca mostrou força no lançamento do martelo, garantindo dois lugares no pódio. Ana Carolina Aparecida da Silva Davi Prado conquistou a medalha de prata (2º lugar), enquanto Cibelli Miguel voltou a pontuar, desta vez levando o bronze (3º lugar).

Outros atletas também tiveram bom desempenho na pista:

  • 400m com barreira (masculino): Thiago Ferreira Teles Júnior ficou em 4º lugar (56,17 segundos).
  • 1000m rasos: Isadora Nogueira Duarte terminou na 8ª colocação.

Basquete e damas em alta

Nos esportes coletivos, o fim de semana foi de vitórias expressivas. O basquete masculino segue firme na busca pelo título após vencer duas partidas consecutivas: atropelou Pradópolis por 103 a 56 e superou a equipe de Santos por 98 a 91.

No tabuleiro, a equipe de damas masculino impôs uma vitória contundente sobre os anfitriões de Ribeirão Preto, vencendo por 7 a 1, o que colocou Franca na 4ª posição da classificação parcial.

Por outro lado, o badminton sofreu revés contra Marília (2 a 0), mesmo placar da derrota do futebol feminino (1 a 0), também contra o time de Marília.

Destaque nacional no skate

Fora dos Jogos Abertos, o esporte francano também foi representado no Campeonato Brasileiro de Skate Street, em Curitiba (PR).

A atleta Mariah Reis, bolsista da Prefeitura, conquistou o 4º lugar na competição nacional. Disputando contra outras 24 skatistas, o resultado impulsionou sua posição no ranking brasileiro da modalidade.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários