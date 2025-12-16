Franca iniciou a semana com uma força-tarefa voltada à segurança no trânsito. Nessa segunda-feira, 15, diversas equipes foram mobilizadas para executar serviços de sinalização viária e manutenção asfáltica em diferentes regiões do município.
O cronograma prevê atuações em dois turnos para garantir agilidade. Durante o dia, o foco está na finalização da pintura em vias recapeadas de bairros como Jardim Ângela Rosa, Panorama, São Francisco e Paulistano. Grandes corredores de tráfego, como as avenidas Ismael Alonso y Alonso, Presidente Vargas e Jaime Tellini, também recebem melhorias.
Trabalho noturno no centro
Para evitar transtornos no fluxo de veículos, a sinalização das ruas da região Central será realizada preferencialmente no período noturno. O planejamento inclui ainda pintura de solo em pontos estratégicos, como a Rua do Comércio e vias do Jardim Aeroporto.
Simultaneamente, equipes trabalham na instalação e manutenção de placas de sinalização na avenida Paulo VI, no Jardim Alvorada.
Operação tapa-buracos
Além da sinalização visual, a operação de remendo asfáltico segue ativa para corrigir falhas no pavimento. Nessa segunda, os trabalhos de recuperação passaram por vias importantes como:
- avenidas: Dr. Flávio Rocha, Marechal Caxias e Doutor Severino Tostes Meirelles (Distrito Industrial);
- bairros: Recanto do Itambé, Vila Chico Júlio, Vila São Sebastião, Santos Dumont, Miramontes, Jardim Integração e Jardim Redentor.
"As ações integram o planejamento contínuo de manutenção e melhoria da malha viária, visando oferecer melhores condições de tráfego para motoristas, ciclistas e pedestres", explicou o secretário de Infraestrutura, Luiz Spirlandelli.
