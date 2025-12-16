16 de dezembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
MELHORIAS

Prefeitura intensifica sinalização e tapa-buracos em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Prefeitura de Franca
Sinalização sendo trocada em rua de Franca
Sinalização sendo trocada em rua de Franca

Franca iniciou a semana com uma força-tarefa voltada à segurança no trânsito. Nessa segunda-feira, 15, diversas equipes foram mobilizadas para executar serviços de sinalização viária e manutenção asfáltica em diferentes regiões do município.

O cronograma prevê atuações em dois turnos para garantir agilidade. Durante o dia, o foco está na finalização da pintura em vias recapeadas de bairros como Jardim Ângela Rosa, Panorama, São Francisco e Paulistano. Grandes corredores de tráfego, como as avenidas Ismael Alonso y Alonso, Presidente Vargas e Jaime Tellini, também recebem melhorias.

Trabalho noturno no centro

Para evitar transtornos no fluxo de veículos, a sinalização das ruas da região Central será realizada preferencialmente no período noturno. O planejamento inclui ainda pintura de solo em pontos estratégicos, como a Rua do Comércio e vias do Jardim Aeroporto.

Simultaneamente, equipes trabalham na instalação e manutenção de placas de sinalização na avenida Paulo VI, no Jardim Alvorada.

Operação tapa-buracos

Além da sinalização visual, a operação de remendo asfáltico segue ativa para corrigir falhas no pavimento. Nessa segunda, os trabalhos de recuperação passaram por vias importantes como:

  • avenidas: Dr. Flávio Rocha, Marechal Caxias e Doutor Severino Tostes Meirelles (Distrito Industrial);
  • bairros: Recanto do Itambé, Vila Chico Júlio, Vila São Sebastião, Santos Dumont, Miramontes, Jardim Integração e Jardim Redentor.

"As ações integram o planejamento contínuo de manutenção e melhoria da malha viária, visando oferecer melhores condições de tráfego para motoristas, ciclistas e pedestres", explicou o secretário de Infraestrutura, Luiz Spirlandelli.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários