Franca iniciou a semana com uma força-tarefa voltada à segurança no trânsito. Nessa segunda-feira, 15, diversas equipes foram mobilizadas para executar serviços de sinalização viária e manutenção asfáltica em diferentes regiões do município.

O cronograma prevê atuações em dois turnos para garantir agilidade. Durante o dia, o foco está na finalização da pintura em vias recapeadas de bairros como Jardim Ângela Rosa, Panorama, São Francisco e Paulistano. Grandes corredores de tráfego, como as avenidas Ismael Alonso y Alonso, Presidente Vargas e Jaime Tellini, também recebem melhorias.

Trabalho noturno no centro

Para evitar transtornos no fluxo de veículos, a sinalização das ruas da região Central será realizada preferencialmente no período noturno. O planejamento inclui ainda pintura de solo em pontos estratégicos, como a Rua do Comércio e vias do Jardim Aeroporto.