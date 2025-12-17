Como parte do programa Climatização das Salas de Aula das Escolas Municipais, a Prefeitura de Franca está ampliando a instalação de climatizadores nas unidades da rede, garantindo mais conforto térmico e melhores condições de aprendizado para alunos e educadores.

Os equipamentos chegaram nas Emebs "Rubens Zumstein" (Jardim Piratininga), "César Augusto" (Brasilândia), "Frei Lauro de Carvalho Borges" (Éden), "Dorotea Paulino" (Vila Rezende) e "Florestan Fernandes" (Jardim Vera Cruz).

Segundo a Prefeitura, as instalações estão em andamento nas escolas "Nair Rocha" (Vila Santos Dumont) e "Rita de Cássia Calixto Xavier" (Jardim Pulicano). Na próxima etapa, serão atendidas as Emebs "Sueli Contini" (Tropical), "José Mário Faleiros" (Jardim Aeroporto 3) e "Valeriano Gomes do Nascimento (Caic)", no City Petrópolis.