Como parte do programa Climatização das Salas de Aula das Escolas Municipais, a Prefeitura de Franca está ampliando a instalação de climatizadores nas unidades da rede, garantindo mais conforto térmico e melhores condições de aprendizado para alunos e educadores.
Os equipamentos chegaram nas Emebs "Rubens Zumstein" (Jardim Piratininga), "César Augusto" (Brasilândia), "Frei Lauro de Carvalho Borges" (Éden), "Dorotea Paulino" (Vila Rezende) e "Florestan Fernandes" (Jardim Vera Cruz).
Segundo a Prefeitura, as instalações estão em andamento nas escolas "Nair Rocha" (Vila Santos Dumont) e "Rita de Cássia Calixto Xavier" (Jardim Pulicano). Na próxima etapa, serão atendidas as Emebs "Sueli Contini" (Tropical), "José Mário Faleiros" (Jardim Aeroporto 3) e "Valeriano Gomes do Nascimento (Caic)", no City Petrópolis.
A aquisição dos climatizadores foi realizada por meio de processo licitatório, com investimento estimado em R$ 1,5 milhão, destinado à compra de aparelhos para salas de aula e refeitórios. A contratação das empresas responsáveis pela instalação é feita pelas próprias equipes escolares, utilizando recursos do Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola.
Além das dez unidades atendidas neste ano, o programa prevê a climatização de mais 16 escolas em 2026. A conclusão do projeto está programada para 2027, quando toda a rede municipal estará climatizada.
“É uma forma de proporcionar mais conforto para nossos alunos e servidores da educação, trazendo um ambiente ainda melhor para o aprendizado”, destacou a secretária de Educação, Márcia Gatti.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.