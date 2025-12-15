A Câmara Municipal de Franca adiou, na terceira sessão extraordinária de 2025, realizada nesta segunda-feira, 15, o projeto de lei que autorizava a concessão do Sistema de Estacionamento Rotativo Remunerado — a Área Azul. A proposta definia novas regras de funcionamento do serviço, permitia a transferência da operação para a iniciativa privada por meio de licitação e estabelecia um período de transição para o encerramento do modelo atualmente vigente.

A proposta, de autoria do prefeito Alexandre Ferreira (MDB), teve a votação adiada por duas sessões e só voltará ao plenário da Câmara em 2026. O adiamento foi aprovado após empate na votação, desfeito pelo presidente da Casa, Daniel Bassi (PSD), que deu o voto de desempate favorável à postergação da análise.

De acordo com o texto, a Área Azul continuaria sendo caracterizada pelo uso oneroso e temporário de vagas em vias públicas, mediante pagamento de tarifa. O projeto fixava como horários preferenciais de funcionamento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 13h, com isenção de cobrança aos domingos e feriados. O tempo máximo de permanência em uma mesma vaga permaneceria em duas horas, com possibilidade de renovação mediante novo pagamento.