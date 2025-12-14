A fuga cinematográfica da cadeia do francano Maiky Entony Venâncio, de 35 anos, acusado de matar a tiros Alisson Wagner Nascimento, 29 anos, à época, provocou revolta e causou indignação na mãe da vítima. Maiky fugiu do CDP (Centro de Detenção Provisória) de Caraguatatuba, no litoral paulista.

O crime aconteceu em junho de 2023, durante uma festa em um rancho às margens do rio Grande, na região de Sacramento (MG), próximo a Rifaina. Desde então, Maiky ficou foragido até ser preso em 27 de fevereiro deste ano. Ele foi detido na praia do Saco da Capela, em Ilhabela, no litoral.

Ao saber da notícia de que o acusado havia fugido, a mãe da vítima, Maria Izabel Nascimento, disse nessa sexta-feira, 12, que vai lutar novamente para que Maiky volte à cadeia.