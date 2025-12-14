A fuga cinematográfica da cadeia do francano Maiky Entony Venâncio, de 35 anos, acusado de matar a tiros Alisson Wagner Nascimento, 29 anos, à época, provocou revolta e causou indignação na mãe da vítima. Maiky fugiu do CDP (Centro de Detenção Provisória) de Caraguatatuba, no litoral paulista.
O crime aconteceu em junho de 2023, durante uma festa em um rancho às margens do rio Grande, na região de Sacramento (MG), próximo a Rifaina. Desde então, Maiky ficou foragido até ser preso em 27 de fevereiro deste ano. Ele foi detido na praia do Saco da Capela, em Ilhabela, no litoral.
Ao saber da notícia de que o acusado havia fugido, a mãe da vítima, Maria Izabel Nascimento, disse nessa sexta-feira, 12, que vai lutar novamente para que Maiky volte à cadeia.
“Eu lutei tanto para prender esse rapaz, para tirar esse assassino da rua, para fazer ele pagar o que fez com meu filho. Agora eu espero que o Estado tome providência, que faça todos que ajudaram ele fugir, pagar pelo erro cometido e que a justiça novamente seja feita”, disse Maria Izabel.
Desde a morte do filho, ela iniciou por conta própria uma investigação paralela, contratou um investigador particular e usou as redes sociais para cobrar as autoridades e pedir justiça.
A mãe da vítima se emociona ao falar do filho que perdeu a vida em uma festa e que deixou duas crianças pequenas. “Vou lutar novamente, vou até o final, vou colocar ele de novo na cadeia, vou fazer ele pagar o que ele fez com o meu filho. Não deixarei impune. Meu filho deixou duas crianças pequenas para criar, me deixou - ele era o meu esteio, a minha ajuda. Tudo que eu tinha, era meu filho que fazia para mim”.
Maria Izabel acredita que houve facilitação para que o detento fugisse da cadeia. De fato, imagens de monitoramento mostram Maiky trocando de roupas antes de sair por uma portinhola do prédio. “É uma vergonha para o Estado, é uma vergonha para os profissionais que nós pagamos o salário deles. Aconteceu o que aconteceu. Esse rapaz saiu como se não devesse nada para a justiça. Um diretor desse não é capacitado para estar em um trabalho desse, uns agentes desse também não. Todos têm que pagar, porque ele não fugiu, ele saiu, até roupas ele levou na sacola. Ele saiu.”
Alisson Wagner morava em Pedregulho com a mãe e os filhos. Ele trabalhava no ramo da eletrônica e era bem relacionado. O crime chocou a cidade.
