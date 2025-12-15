O vice-governador do Estado de São Paulo, Felício Ramuth (PSD), e a secretária estadual de Desenvolvimento Social, Andrezza Rosalém, estiveram em Franca nesta segunda-feira, 15, para a inauguração do Espaço Prevenir, voltado ao fortalecimento das famílias, com foco na prevenção e no enfrentamento ao uso de drogas. Durante a visita, o vice-governador destacou a implantação da 11ª unidade do equipamento no estado — a primeira na região de Franca — e mencionou a expectativa de uma visita do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) à cidade para a inauguração do Hospital Regional Três Colinas.

Ramuth chegou à inauguração às 14h30, seguido do prefeito Alexandre Ferreira (MDB). O evento reuniu os prefeitos Aninha Montanher (Ribeirão Corrente), Elaine Pinheiro (Jeriquara), Elson Gomes (Cristais Paulista), Felipe Talvani (Restinga) e Gerson Alves (Itirapuã), além do presidente da Câmara Municipal de Franca, Daniel Bassi (PSD), do secretário municipal de Ação Social, Oiter Cassiano, e de outras autoridades.

O Governo do Estado de São Paulo investiu R$ 650 mil na implantação do equipamento de ação social, localizado na rua Antônio Pimenta, 845, no bairro São José, na região central da cidade, que funciona de portas abertas, sem necessidade de agendamento prévio. A unidade conta com equipes interdisciplinares formadas por coordenadores, assistentes sociais, psicólogos, pedagogos e profissionais administrativos. O trabalho é desenvolvido em três eixos: garantia de direitos, fortalecimento de vínculos familiares, sociais e comunitários, e prevenção de recaídas.