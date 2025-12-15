O vice-governador do Estado de São Paulo, Felício Ramuth (PSD), e a secretária estadual de Desenvolvimento Social, Andrezza Rosalém, estiveram em Franca nesta segunda-feira, 15, para a inauguração do Espaço Prevenir, voltado ao fortalecimento das famílias, com foco na prevenção e no enfrentamento ao uso de drogas. Durante a visita, o vice-governador destacou a implantação da 11ª unidade do equipamento no estado — a primeira na região de Franca — e mencionou a expectativa de uma visita do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) à cidade para a inauguração do Hospital Regional Três Colinas.
Ramuth chegou à inauguração às 14h30, seguido do prefeito Alexandre Ferreira (MDB). O evento reuniu os prefeitos Aninha Montanher (Ribeirão Corrente), Elaine Pinheiro (Jeriquara), Elson Gomes (Cristais Paulista), Felipe Talvani (Restinga) e Gerson Alves (Itirapuã), além do presidente da Câmara Municipal de Franca, Daniel Bassi (PSD), do secretário municipal de Ação Social, Oiter Cassiano, e de outras autoridades.
O Governo do Estado de São Paulo investiu R$ 650 mil na implantação do equipamento de ação social, localizado na rua Antônio Pimenta, 845, no bairro São José, na região central da cidade, que funciona de portas abertas, sem necessidade de agendamento prévio. A unidade conta com equipes interdisciplinares formadas por coordenadores, assistentes sociais, psicólogos, pedagogos e profissionais administrativos. O trabalho é desenvolvido em três eixos: garantia de direitos, fortalecimento de vínculos familiares, sociais e comunitários, e prevenção de recaídas.
O atendimento é destinado a pais e responsáveis por crianças e adolescentes, além de profissionais das áreas de educação, saúde, assistência social e segurança pública. O serviço também atende famílias e pessoas afetadas pelo uso de drogas, moradores de regiões próximas a cenas abertas de uso e indivíduos que já passaram por acolhimento na Rede Estadual da Política sobre Drogas.
“Muitas vezes, os familiares também são adoecidos por essas questões. A gente tem esse espaço com o foco de fortalecer esses vínculos, unir essas famílias e dar suporte psicossocial. Ele é um equipamento que complementa nossos serviços de acolhimento terapêutico”, afirmou a secretária de Desenvolvimento Social, Andrezza Rosalém.
O vice-governador iniciou o discurso agradecendo ao prefeito Alexandre Ferreira por viabilizar a instalação do Espaço Prevenir em Franca e destacou o suporte oferecido para atender outros municípios. “Já sei que estamos prontos para atender outras cidades. Incluí aqui no contrato o transporte para que a gente possa trazer moradores de outras cidades para que possam ser atendidos aqui e depois ir embora. Estamos preparados para fazer um trabalho pela região, que é fundamental”.
Ramuth também abordou a expectativa de aumentar o número de unidades do programa. "Serão mais dez unidades do Prevenir espalhadas por todo o estado de São Paulo."
Serviços prestados pelo Espaço Prevenir
- Treinamento de profissionais para atuar com prevenção ao uso de drogas;
- Programas baseados em evidências científicas para prevenção ao uso de drogas;
- Atendimento psicoterapêutico, incluindo suporte para TEPT (Transtorno de Estresse Pós-Traumático) decorrente da exposição a cenas abertas de uso;
- Grupos de apoio, rede protetiva e discussões sobre codependência;
- Atividades para prevenção de recaídas, elevação da escolaridade e inserção no mercado de trabalho, com elaboração de currículos e orientações profissionais;
- Apoio na formação de uma rede de cuidado e proteção para moradores de áreas com cenas abertas de uso;
- Orientações sobre o acesso aos serviços públicos disponíveis (saúde, assistência social, educação, entre outros).
O Espaço Prevenir não funciona como local de moradia nem realiza acolhimento institucional. Também não distribui alimentos e não atua como albergue, Centro POP ou CAPS (Centro de Atenção Psicossocial). A atuação é voltada exclusivamente ao atendimento de famílias e indivíduos impactados pelo uso de drogas.
Visita de Tarcísio a Franca
Ramuth aproveitou a ocasião para transmitir um abraço do governador Tarcísio de Freitas aos prefeitos da região e aos demais presentes, além de mencionar a expectativa do retorno do governador à cidade para a inauguração do hospital, prevista para o início de 2026.
"Uma boa notícia para a região: provavelmente no início do ano, o governador volta aqui. A gente vai ter esse sonho antigo virando realidade, que é o Hospital Regional de Franca. Estamos na fase final, que é a escolha da organização social que vai cuidar desse serviço."
Por fim, ele comentou sobre a pavimentação de um trecho de terra da rodovia Rio Negro e Solimões, que liga Franca a Batatais, e sobre as melhorias no prédio do IML (Instituto Médico Legal) da cidade. “Aqui em Franca, a gente já avançou em outro sonho antigo que já era uma novela, que é a rodovia Rio Negro e Solimões. Já era esperado há muitos anos e a gente conseguiu transformar em realidade. Agora, o Instituto de Criminalística, o IML, passa finalmente por uma renovação para poder atender a toda a região”, finalizou.
