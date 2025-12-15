16 de dezembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
NA CADEIA

Ladrão que estava foragido há 6 anos é preso pela PM na região

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Arquivo/GCN
Viaturas da Polícia Militar: o caso ocorreu em São José da Bela Vista
Viaturas da Polícia Militar: o caso ocorreu em São José da Bela Vista

Um homem de 26 anos foi preso nesta segunda-feira, 15, pela Polícia Militar por envolvimento em um roubo violento que aconteceu em fevereiro de 2019, em uma fazenda na zona rural de São José da Bela Vista, na região de Franca. A prisão ocorreu no mesmo município.

A prisão contou com apoio da Polícia Civil. O crime aconteceu na noite de 21 de fevereiro de 2019, na Fazenda Santa Rita. De acordo com o boletim de ocorrência, três homens invadiram a propriedade e renderam um casal de agricultores.

Os criminosos levaram carro, dinheiro e objetos da fazenda. Segundo as vítimas, foram ameaçadas durante o crime.

O carro foi encontrado abandonado próximo à rodovia Valdir Canevari, em Nuporanga. As vítimas reconheceram os autores do crime, entre eles o homem preso nesta segunda-feira.

Após a prisão, o homem foi levado à Delegacia de Polícia de São José da Bela Vista e, em seguida, encaminhado à Cadeia Pública de Franca, onde permanece à disposição da Justiça.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários