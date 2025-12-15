Um homem de 26 anos foi preso nesta segunda-feira, 15, pela Polícia Militar por envolvimento em um roubo violento que aconteceu em fevereiro de 2019, em uma fazenda na zona rural de São José da Bela Vista, na região de Franca. A prisão ocorreu no mesmo município.

A prisão contou com apoio da Polícia Civil. O crime aconteceu na noite de 21 de fevereiro de 2019, na Fazenda Santa Rita. De acordo com o boletim de ocorrência, três homens invadiram a propriedade e renderam um casal de agricultores.

Os criminosos levaram carro, dinheiro e objetos da fazenda. Segundo as vítimas, foram ameaçadas durante o crime.