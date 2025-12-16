O MP-SP (Ministério Público de São Paulo) arquivou procedimento preparatório de inquérito de apuração de suposto desvio de materiais da Prefeitura de Ribeirão Corrente, a 30 km de Franca, nessa segunda-feira, 15.

A denúncia envolve o secretário de Obras da Prefeitura da cidade, Marcelo Donizete Bertanha. O fato ocorreu em outubro deste ano com a apreensão de materiais em uma propriedade rural onde mora o pai do servidor.

Foram apreendidos na época pela Polícia Militar: serrotes, suporte de serras, óleos lubrificantes, torneiras, duchas higiênicas, ventilador, chaves inglesas, cabos/fios, 30 refletores e 83 lâmpadas, além de lotes de materiais elétricos e de construção, entre outras ferramentas. Também foram apreendidas uma arma de fogo (espingarda) .28 e munições, pólvora e chumbo. A arma não tinha registro.