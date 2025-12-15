16 de dezembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet

‘Deus faz milagres’, diz padre José Geraldo na volta às missas

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Redes sociais
Monsenhor José Geraldo durante missa no Santuário de Santo Antônio nesse domingo
Monsenhor José Geraldo durante missa no Santuário de Santo Antônio nesse domingo

O monsenhor José Geraldo Segantin voltou a celebrar missas no Santuário Diocesano Santo Antônio, em Franca, nesse fim de semana, após passar por um período de internação para tratar um quadro de pancreatite.

Ele passou mal durante uma missa no dia 9 de novembro, foi atendido no Hospital São Joaquim/Unimed de Franca, sendo transferido para Ribeirão Preto no dia 12 de novembro. A alta hospitalar aconteceu em 2 de dezembro.

O reencontro com os fiéis, na missa desse domingo, 14, pela manhã, foi marcado por emoção. Durante a celebração, o padre relembrou o dia em que passou mal e falou sobre a luta contra a doença. "Digo para vocês, eu nunca tinha passado sede, eu fiquei 14 dias sem poder colocar na boca uma gota de água".

"Você não sabe se é dia, se é noite, dentro de uma UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), mas eu pedia para Deus: 'Se for do vosso agrado eu continuar sendo padre, exercendo meu ministério', e Deus ofereceu essa graça", completou.

O monsenhor proferiu uma mensagem de fé e esperança às pessoas: "Deus faz milagres. Creiam, peçam! Eu posso testemunhar por vocês. Comigo, mais uma vez, não foi o primeiro, não; muitas e muitas vezes, e está também... Neste mês, eu recebi um grande milagre de Deus."

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários