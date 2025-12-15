O monsenhor José Geraldo Segantin voltou a celebrar missas no Santuário Diocesano Santo Antônio, em Franca, nesse fim de semana, após passar por um período de internação para tratar um quadro de pancreatite.

Ele passou mal durante uma missa no dia 9 de novembro, foi atendido no Hospital São Joaquim/Unimed de Franca, sendo transferido para Ribeirão Preto no dia 12 de novembro. A alta hospitalar aconteceu em 2 de dezembro.

O reencontro com os fiéis, na missa desse domingo, 14, pela manhã, foi marcado por emoção. Durante a celebração, o padre relembrou o dia em que passou mal e falou sobre a luta contra a doença. "Digo para vocês, eu nunca tinha passado sede, eu fiquei 14 dias sem poder colocar na boca uma gota de água".