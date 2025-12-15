O monsenhor José Geraldo Segantin voltou a celebrar missas no Santuário Diocesano Santo Antônio, em Franca, nesse fim de semana, após passar por um período de internação para tratar um quadro de pancreatite.
Ele passou mal durante uma missa no dia 9 de novembro, foi atendido no Hospital São Joaquim/Unimed de Franca, sendo transferido para Ribeirão Preto no dia 12 de novembro. A alta hospitalar aconteceu em 2 de dezembro.
O reencontro com os fiéis, na missa desse domingo, 14, pela manhã, foi marcado por emoção. Durante a celebração, o padre relembrou o dia em que passou mal e falou sobre a luta contra a doença. "Digo para vocês, eu nunca tinha passado sede, eu fiquei 14 dias sem poder colocar na boca uma gota de água".
"Você não sabe se é dia, se é noite, dentro de uma UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), mas eu pedia para Deus: 'Se for do vosso agrado eu continuar sendo padre, exercendo meu ministério', e Deus ofereceu essa graça", completou.
O monsenhor proferiu uma mensagem de fé e esperança às pessoas: "Deus faz milagres. Creiam, peçam! Eu posso testemunhar por vocês. Comigo, mais uma vez, não foi o primeiro, não; muitas e muitas vezes, e está também... Neste mês, eu recebi um grande milagre de Deus."
