Um aposentado de 67 anos foi assassinado no início da tarde desta segunda-feira, 15, na área central de Claraval (MG), cidade localizada a 21,9 km de Franca. Antônio Aparecido de Oliveira, conhecido como “Marimbondo”, foi atingido por uma única facada no pescoço e morreu no local.

Segundo as informações apuradas, a vítima, que residia na rua Pará, foi encontrada caída em frente à casa de uma vizinha. Populares acionaram uma ambulância, e a equipe médica tentou conter a hemorragia, mas o idoso não resistiu aos ferimentos. Os socorristas constataram apenas uma perfuração na região do pescoço, compatível com golpe de faca.

A Polícia Militar foi acionada, e os sargentos Rodrigo e Faleiros foram os primeiros a chegar à cena do crime. O local foi isolado e preservado para os trabalhos de investigação. A Polícia Civil foi comunicada, e o delegado titular da Delegacia de Ibiraci (MG), responsável pelo município de Claraval, acompanhou a ocorrência.