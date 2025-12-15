A Câmara Municipal de Franca aprovou, na sessão extraordinária desta segunda-feira, 15, um projeto de lei que autoriza a Prefeitura a vender 239 espaços pertencentes ao patrimônio público municipal. A proposta, enviada pelo prefeito Alexandre Ferreira (MDB), permite a alienação de terrenos, áreas institucionais, imóveis residenciais e áreas localizadas em bairros e no Distrito Industrial, desde que respeitadas as exigências legais de avaliação prévia e licitação.

O pedido de adiamento foi votado e rejeitado por nove vereadores, enquanto cinco se mostraram favoráveis à postergação. Com isso, o projeto foi votado e aprovado com 11 votos a favor. Apenas os vereadores Gilson Pelizaro (PT), Marília Martins (PSOL) e Walker Bombeiro da Libras (PL) se posicionaram contra a proposta.

De acordo com o projeto, todos os imóveis incluídos na lista são classificados como “bens dominicais”, ou seja, não estão sendo utilizados para a prestação de serviços públicos e fazem parte do patrimônio disponível do município. Com isso, a Prefeitura fica legalmente autorizada a colocá-los à venda, desde que o processo seja realizado por meio de leilão público, conforme determina a Lei Federal nº 14.133/2021, que rege as licitações e os contratos administrativos.