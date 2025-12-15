O teatro francano vive uma noite especial nesta quinta-feira, 18. O grupo Plano B sobe ao palco do Sesc Franca, às 19h30, para a estreia do espetáculo “Verdugo”. A apresentação celebra um marco duplo: o lançamento oficial da nova identidade da companhia e seus 10 anos de trajetória - iniciada em 2015, sob o nome Grupo Quarentena.
A peça é uma livre adaptação do texto homônimo da escritora Hilda Hilst, com direção de Rafael Bougleux. A trama gira em torno de um verdugo (carrasco) que se recusa a executar um homem condenado por crimes contra o Estado, após ser tocado pela humanidade do prisioneiro. Os ingressos para a apresentação já estão disponíveis no site
Dilema moral e justiça
A recusa do carrasco desencadeia um intenso debate ético dentro de sua própria casa, colocando em xeque valores como fé, justiça e amor. O conflito ganha contornos dramáticos com a chegada de um juiz, que tenta subornar o verdugo para acelerar a execução.
A encenação divide-se em dois atos: o primeiro, intimista, ocorre no interior da casa; o segundo projeta o embate para a praça pública, envolvendo a população no julgamento e explorando os limites da moralidade humana.
O renascimento: do Quarentena ao Plano B
A estreia simboliza a resiliência artística. Fundado em 2015 como Grupo de Teatro e Pesquisa Quarentena, o coletivo passou por uma profunda reestruturação após a pandemia da Covid-19. Em 2023, ressurgiu como Plano B, nome que remete à capacidade de adaptação e reinvenção diante das adversidades.
"Diante do colapso de um modelo anterior, foi necessário criar outro caminho possível - mais sustentável e mais atento aos limites humanos", explica o grupo sobre a nova fase.
Circulação nos bairros
A apresentação no Sesc é apenas o começo. O grupo foi contemplado pelo Bolsa Cultura com o projeto “O Plano B de Franca: Teatro Verdugo nos Bairros”. A iniciativa prevê que, em 2026, o espetáculo circule gratuitamente por escolas, centros comunitários e espaços alternativos de todas as regiões da cidade.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.