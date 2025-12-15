O teatro francano vive uma noite especial nesta quinta-feira, 18. O grupo Plano B sobe ao palco do Sesc Franca, às 19h30, para a estreia do espetáculo “Verdugo”. A apresentação celebra um marco duplo: o lançamento oficial da nova identidade da companhia e seus 10 anos de trajetória - iniciada em 2015, sob o nome Grupo Quarentena.

A peça é uma livre adaptação do texto homônimo da escritora Hilda Hilst, com direção de Rafael Bougleux. A trama gira em torno de um verdugo (carrasco) que se recusa a executar um homem condenado por crimes contra o Estado, após ser tocado pela humanidade do prisioneiro. Os ingressos para a apresentação já estão disponíveis no site sescsp.org.br

Dilema moral e justiça

A recusa do carrasco desencadeia um intenso debate ético dentro de sua própria casa, colocando em xeque valores como fé, justiça e amor. O conflito ganha contornos dramáticos com a chegada de um juiz, que tenta subornar o verdugo para acelerar a execução.