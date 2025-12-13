A chuva chegou com intensidade em Franca neste sábado, 13. O registro, segundo o Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas), conta com pelo menos 20 milímetros de chuva somente na última hora.

As precipitações começaram logo ao amanhecer, por volta das 7h, quando o céu escureceu e as nuvens carregadas se aproximaram da cidade.

Durante o dia todo, Franca já registra 26 milímetros de chuva, porém, no período de uma hora, entre 12h40 e 13h40, foram 21,4 milímetros registrados; grande parte da precipitação total.

Alerta laranja de tempestade