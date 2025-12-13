A chuva chegou com intensidade em Franca neste sábado, 13. O registro, segundo o Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas), conta com pelo menos 20 milímetros de chuva somente na última hora.
As precipitações começaram logo ao amanhecer, por volta das 7h, quando o céu escureceu e as nuvens carregadas se aproximaram da cidade.
Durante o dia todo, Franca já registra 26 milímetros de chuva, porém, no período de uma hora, entre 12h40 e 13h40, foram 21,4 milímetros registrados; grande parte da precipitação total.
Alerta laranja de tempestade
O Inmet (Instituto Nacicional de Meteorologia) expediu um alerta laranja de tempestade para a região de Franca válido até às 10h deste domingo, 14.
Apesar do limite, o alerta tende a se prolongar para o início da semana, conforme também alertou a Defesa Civil do Estado de São Paulo, prevendo altos acumulados de chuva até terça-feira, 16.
