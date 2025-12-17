A cadeira deixada por Carla Zambelli (PL-SP) na Câmara dos Deputados foi ocupada por um político da região. O suplente Adilson Barroso (PL-SP), que construiu sua trajetória política em Barrinha, cidade localizada a cerca de 130 quilômetros de Franca, assumiu o mandato no último domingo, 14.

A mudança ocorre após a parlamentar, que está presa na Itália, enviar sua carta de renúncia também no domingo. Com a vacância, Barroso, que é o primeiro suplente do partido em São Paulo com mais de 62 mil votos, foi convocado.

Conexão regional

Natural de Minas Gerais, Adilson Barroso, consolidou sua carreira política na região de Ribeirão Preto e Franca e é figura conhecida nos bastidores da política e se autodeclara nas redes sociais como “bolsonarista de Direita, conservador e Patriota”.

Trajetória: Foi vereador e vice-prefeito em Barrinha (SP) e deputado estadual entre 2002 e 2010.

Partidos: Foi fundador do PEN (Partido Ecológico Nacional), que virou Patriota em 2017. Em 2021, foi destituído do comando da sigla após negociações para a filiação de Jair Bolsonaro e migrou para o PL.

Atuação Recente: Barroso já havia exercido o mandato nesta legislatura (2023-2025) cobrindo a licença de Guilherme Derrite, atual Secretário de Segurança Pública de SP.

O caso Zambelli