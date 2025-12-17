Quando se fala de Copa do Brasil para o corintiano, logo vem à mente: 2018, quando o Cruzeiro eliminou a gente, fatídico dia do golaço anulado do Pedrinho; 2022, quando perdemos o título para o Flamengo, após uma disputa de pênaltis. Logo dá para imaginar como o coração de cada corinthiano ficou quando, em 2025, a classificação para a final da Copa do Brasil seria decidida em pênaltis.

14 de dezembro de 2025. Neo Química Arena, em São Paulo . Uma jornalista de Franca , mais uma vez, buscando um sonho: a classificação para a final da Copa do Brasil.

Quinta-feira, 11 de dezembro de 2025. O patrocinador master do Corinthians realizou um concurso cultural com a seguinte pergunta: "Como você explicaria o Corinthians para alguém que nunca viu futebol?". Uma pergunta tanto quanto curiosa, te passa milhões de coisas na cabeça quando essa pergunta é feita, mas, sem expectativas e ouvindo meu coração, eu escrevi.

"Cara, o Corinthians é algo que não se explica, mas se eu precisasse explicar pra alguém que nunca viu futebol, eu não diria que o Corinthians é tudo de bom, porque nem sempre é, mas eu diria que é tudo que faz valer a pena viver e lutar por algo que, às vezes, a gente nem sabe que é tão maior que a gente, sabe? O Corinthians é alegria, ao mesmo tempo que na tristeza, a gente encontra forças pra cantar mais alto. O Corinthians é apoio incondicional, o Corinthians é loucura, o Corinthians é um estilo de vida, o Corinthians é uma religião. Não é simplesmente um time, não é simplesmente 11 jogadores dentro de 4 linhas. É razão, é fé, é acreditar, é fazer acontecer, é felicidade. Talvez não seja sempre tudo de bom, claro. Mas posso garantir que o Corinthians é TUDO. Só vivendo pra entender a grandeza do que é Corinthians e, quem vive uma vez, nunca mais quer deixar de viver".

Este foi o texto que me colocou no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil de 2025.

A viagem