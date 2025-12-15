A equipe sub-20 da Francana segue se preparando para a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026. A estreia da equipe de Franca, que será sede do Grupo 13, será contra o Esporte de Patos-PB, dia 3 de janeiro (sábado), às 19h15, no "Lanchão". Em seguida, no mesmo dia, jogam Cruzeiro-MG e Barra-SC, às 21h30.
De acordo com a tabela divulgada pela FPF (Federação Paulista de Futebol), a segunda rodada será no dia 6 (terça-feira), com a Francana enfrentando o Barra, às 18h15, e o Patos contra o Cruzeiro, às 20h30. Na terceira rodada, dia 9, (sexta-feira), Barra e Patos jogam às 19h15, enquanto que Francana e Cruzeiro jogam às 21h30.
O técnico da equipe esmeraldina sub-20, Lucas Bahia, disse que o time vem treinando forte para buscar uma das duas vagas no Grupo 13. “Os treinos estão sendo intensos e vamos em busca do objetivo que é a classificação dentro da chave e avançar cada vez mais na competição”.
Os times que se classificarem no Grupo 13, com sede em Franca, vão enfrentar os classificados do Grupo 14, cuja sede é em Patrocínio Paulista. O calendário da chave de Patrocínio é: dia 2 de janeiro: Meia-Noite x Real-RR (8h45) e Coritiba-PR x Ponte Preta (11h). Dia 5 de janeiro: Meia-Noite x Ponte Preta (13h) e Real-RR x Coritiba-PR (15h15). Dia 8 de janeiro: Ponte Preta x Real-RR (13h) e Meia-Noite x Coritiba-PR (15h15).
Tabela – "Lanchão"
03/01/26
- Francana x Patos-PB - 19h15
- Cruzeiro-MG x Barra-SC - 21h30
06/01/26
- Francana x Barra-SC - 18h15
- Patos-PB x Cruzeiro-MG - 20h30
09/01/26
- Barra-SC x Patos-PB - 19h15
- Francana e Cruzeiro-MG - 21h30
