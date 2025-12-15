Os motoristas de Franca e de todo o estado de São Paulo já podem preparar o bolso. A Sefaz-SP (Secretaria da Fazenda e Planejamento) publicou a tabela de valores venais que servem de base para o IPVA 2026. Segundo pesquisa da Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), os veículos no estado tiveram uma valorização média de 2,51% em relação ao ano anterior, o que impactará diretamente no valor do imposto a ser pago.
A consulta individualizada já está disponível no Sivei (Sistema de Veículos), no site da Sefaz-SP (clique aqui). Basta informar a placa do veículo para saber quanto deverá desembolsar.
Calendário e descontos
O calendário de pagamento segue o final da placa do veículo. As regras gerais para automóveis, motos e utilitários são as seguintes:
- À vista em janeiro: desconto de 3%.
- À vista em fevereiro: sem desconto.
- Parcelado: em até 5 vezes (de janeiro a maio), sem desconto, respeitando o valor mínimo da parcela.
- Para caminhões, o prazo é diferenciado: desconto de 3% em janeiro ou pagamento integral em abril. O parcelamento para esta categoria vai de março a setembro.
- O atraso gera multa diária de 0,33% (até o limite de 20%) e juros. A inadimplência impede o licenciamento e pode levar à apreensão do veículo.
Sustentabilidade
Continua valendo o incentivo para veículos "verdes". Carros híbridos ou movidos a hidrogênio (com valor até R$ 250 mil) e ônibus/caminhões a gás natural ou biometano contam com isenção ou alíquotas reduzidas.
Curiosidades: do mais caro ao mais barato
A pesquisa da Fipe revelou os extremos da frota paulista:
- IPVA mais caro: O dono de uma Ferrari Daytona SP3 (fabricação 2023), avaliada em mais de R$ 18 milhões, terá que pagar R$ 731.677,08 de imposto.
- IPVA mais barato (Moto): Uma moto Muller TR 18 (2006) pagará apenas R$ 20,06.
- IPVA mais barato (Carro): O modelo Engecart Nativo (2009) tem imposto calculado em R$ 217,16.
Confira as datas de vencimento
- Final 1: 12/jan
- Final 2: 13/jan
- Final 3: 14/jan
- Final 4: 15/jan
- Final 5: 16/jan
- Final 6: 19/jan
- Final 7: 20/jan
- Final 8: 21/jan
- Final 9: 22/jan
- Final 0: 23/jan
