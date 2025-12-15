Os motoristas de Franca e de todo o estado de São Paulo já podem preparar o bolso. A Sefaz-SP (Secretaria da Fazenda e Planejamento) publicou a tabela de valores venais que servem de base para o IPVA 2026. Segundo pesquisa da Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), os veículos no estado tiveram uma valorização média de 2,51% em relação ao ano anterior, o que impactará diretamente no valor do imposto a ser pago.

A consulta individualizada já está disponível no Sivei (Sistema de Veículos), no site da Sefaz-SP (clique aqui). Basta informar a placa do veículo para saber quanto deverá desembolsar.

Calendário e descontos

O calendário de pagamento segue o final da placa do veículo. As regras gerais para automóveis, motos e utilitários são as seguintes:

À vista em janeiro: desconto de 3%.

À vista em fevereiro: sem desconto.

Parcelado: em até 5 vezes (de janeiro a maio), sem desconto, respeitando o valor mínimo da parcela.

Para caminhões, o prazo é diferenciado: desconto de 3% em janeiro ou pagamento integral em abril. O parcelamento para esta categoria vai de março a setembro.

O atraso gera multa diária de 0,33% (até o limite de 20%) e juros. A inadimplência impede o licenciamento e pode levar à apreensão do veículo.

Sustentabilidade