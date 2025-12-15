A atleta de Franca, Danielli Calixto, conhecida no meio esportivo como "DD", conquistou no último sábado, 13, o título no SFT (Standout Fighting Tournament), um dos maiores eventos de luta da América Latina. Representando a academia Team Família Thai, ela competiu na modalidade Xtreme em evento realizado na capital paulista.
Além do feito esportivo, Danielli se tornou a primeira atleta de Franca a lutar em um evento internacional do porte do SFT, que contou com transmissão ao vivo por diferentes plataformas, incluindo Band, Canal Combate, Roku e YouTube, ampliando a visibilidade do combate para todo o país e também para o exterior.
Na luta decisiva, a francana enfrentou Camila Silva, atleta que chegava ao confronto com um cartel invicto em cinco lutas. Demonstrando técnica, preparo físico e controle emocional, Danielli manteve um desempenho consistente durante todo o combate.
A vitória veio ao fim do confronto, por decisão dos juízes, consagrando Danielli Calixto como campeã do SFT e consolidando seu nome entre os destaques da modalidade.
A atleta destacou ao portal GCN/Sampi a importância do apoio recebido ao longo de sua trajetória. “Foi uma oportunidade única e incrível que apareceu de surpresa para mim e se tornou um momento que, com toda certeza, vou levar para o resto da vida, não apenas os momentos, como as pessoas que estiveram ao meu lado, meu mestre André principalmente, que sempre esteve comigo me ajudando a melhorar a cada dia, minha equipe Família Thai e os atletas que sempre deram muito apoio e se tornaram realmente a minha família".
"Agradeço imensamente a Deus pelas oportunidades e às pessoas que Ele coloca em minha vida que me dão forças para continuar”, finalizou.
