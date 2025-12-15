A atleta de Franca, Danielli Calixto, conhecida no meio esportivo como "DD", conquistou no último sábado, 13, o título no SFT (Standout Fighting Tournament), um dos maiores eventos de luta da América Latina. Representando a academia Team Família Thai, ela competiu na modalidade Xtreme em evento realizado na capital paulista.

Além do feito esportivo, Danielli se tornou a primeira atleta de Franca a lutar em um evento internacional do porte do SFT, que contou com transmissão ao vivo por diferentes plataformas, incluindo Band, Canal Combate, Roku e YouTube, ampliando a visibilidade do combate para todo o país e também para o exterior.

Na luta decisiva, a francana enfrentou Camila Silva, atleta que chegava ao confronto com um cartel invicto em cinco lutas. Demonstrando técnica, preparo físico e controle emocional, Danielli manteve um desempenho consistente durante todo o combate.