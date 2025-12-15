A moradora de uma residência que foi invadida por uma caminhonete em um grave acidente de trânsito no Residencial Ana Dorothéa, em Franca, na noite deste domingo, 14, conta como tudo aconteceu. O motorista de 49 anos, alcoolizado, perdeu o controle de uma caminhonete Amarok branca, atingiu um poste de energia, colidiu contra veículos estacionados e acabou invadindo a garagem de uma casa onde estavam um homem e seu filho de apenas 2 anos.
O condutor seguia pela avenida Higino Alves Taveira quando perdeu a direção do veículo. A caminhonete bateu violentamente contra um poste de energia, que chegou a se partir ao meio e ficou pendurado pelos fios. Na sequência, o impacto fez com que dois carros estacionados fossem arremessados contra o portão de uma casa.
Sem controle, a Amarok atravessou o portão e invadiu a garagem do imóvel, ficando completamente destruída. No momento do acidente, o morador e o filho pequeno estavam na garagem. Por sorte, apesar do susto, ninguém ficou gravemente ferido.
Na manhã desta segunda-feira, 15, a moradora Patrícia Maciel, de 25 anos, contou ao portal GCN/Sampi como tudo aconteceu. Segundo ela, uma das folhas do portão chegou a cair sobre seu filho de 2 anos.
“Eu estava no quarto quando escutei meu marido me chamando. O carro veio desgovernado, bateu no poste, atingiu o carro do meu marido que estava estacionado e entrou direto na nossa garagem. Meu filho foi parar debaixo do portão. O susto foi enorme, mas graças a Deus não aconteceu nada grave”, relatou.
Ainda segundo Patrícia, o marido sofreu apenas escoriações leves nas pernas. “Foi tudo muito rápido. A gente está muito abalado, com medo de que algo assim aconteça de novo”, desabafou.
O cenário do acidente ainda era de destruição na manhã desta segunda-feira. O poste continua pendurado pelos fios, oferecendo risco. A CPFL esteve no local durante a madrugada para desligar a energia, mas a estrutura danificada ainda não havia sido removida. Em determinado momento, enquanto a reportagem estava no local, um caminhão chegou a se enroscar em um dos fios, quase derrubando o poste por completo.
Além da residência invadida, outra casa vizinha teve o portão danificado. O carro Gol preto, da família, ficou destruído sobre a calçada, e uma Fiorino, estacionada próxima ao local, também foi atingida. Destroços ficaram espalhados pela via e pela calçada.
Houve princípio de confusão devido à revolta de moradores, mas a Polícia Militar foi acionada e controlou a situação. O motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro no local e foi levado até a CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde um médico foi chamado para a realização de exames que devem confirmar se ele estava alcoolizado.
Um passageiro da caminhonete precisou de atendimento médico. Já a Amarok foi retirada do local por um guincho do seguro ainda durante a noite. Segundo Patrícia, a esposa do motorista informou que alguém seria enviado para avaliar e reparar os prejuízos causados.
A família agora aguarda providências e cobra soluções para os danos materiais e o risco deixado pela estrutura elétrica comprometida.
