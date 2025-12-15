A moradora de uma residência que foi invadida por uma caminhonete em um grave acidente de trânsito no Residencial Ana Dorothéa, em Franca, na noite deste domingo, 14, conta como tudo aconteceu. O motorista de 49 anos, alcoolizado, perdeu o controle de uma caminhonete Amarok branca, atingiu um poste de energia, colidiu contra veículos estacionados e acabou invadindo a garagem de uma casa onde estavam um homem e seu filho de apenas 2 anos.

O condutor seguia pela avenida Higino Alves Taveira quando perdeu a direção do veículo. A caminhonete bateu violentamente contra um poste de energia, que chegou a se partir ao meio e ficou pendurado pelos fios. Na sequência, o impacto fez com que dois carros estacionados fossem arremessados contra o portão de uma casa.

Sem controle, a Amarok atravessou o portão e invadiu a garagem do imóvel, ficando completamente destruída. No momento do acidente, o morador e o filho pequeno estavam na garagem. Por sorte, apesar do susto, ninguém ficou gravemente ferido.