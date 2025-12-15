Na praça Central, em frente à Concha Acústica, a Casa do Papai Noel ACIF (Associação do Comércio e Indústria de Franca) tem aberto suas portas diariamente para receber famílias de Franca e região. De domingo a sexta-feira, das 16h às 22h, e aos sábados, das 9h às 15h, o espaço proporciona, de forma gratuita, a interação do público junto ao Bom Velhinho e seus ajudantes em um ambiente lúdico e temático, como reforça o presidente da ACIF, Fernando Rached Jorge.

“A ACIF tem orgulho de oferecer à população um ambiente que fortalece o espírito natalino e aproxima ainda mais as famílias do comércio local. Nossa Casa do Papai Noel foi pensada para encantar, acolher e criar memórias que acompanham gerações, mantendo viva a tradição do Natal no coração da cidade”, diz.

Risadas e boas conversas compõem a experiência, que pode ser registrada em fotos em porta-retratos. Uma das novidades deste ano é o totem de fotos instalado na área externa, permitindo que famílias e amigos registrem selfies natalinas mesmo antes de entrar no espaço, ampliando a experiência e criando novas memórias afetivas que marcam gerações.

Os atendimentos seguem até a quarta-feira do dia 24 de dezembro, véspera de Natal, com abertura das 9h às 15h.

Confira o calendário de visitação da Casa do Papai Noel a seguir: