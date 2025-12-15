Um acidente de trânsito seguido de fuga foi registrado na madrugada de sábado, 13, na avenida São Vicente, no bairro Jardim Noêmia, em Franca. Um carro capotou, colidiu contra um muro e atingiu árvores e floreiras de uma residência, causando danos materiais. O motorista deixou o local antes da chegada da polícia e ainda não foi identificado.

De acordo com o boletim de ocorrência elaborado pela Polícia Civil, o caso foi registrado como autoria desconhecida e ocorreu por volta das 2h55. A vítima, um aposentado de 71 anos, relatou que estava dormindo no momento do acidente, quando ouviu um forte barulho de carro, além de gritos e latidos de seus cães. Apesar do susto, ele informou não ter ouvido pedidos de socorro.

Na manhã seguinte, ao sair de casa, o morador percebeu que uma das árvores da calçada havia sido arrancada, além de danos no muro e nas floreiras, que foram deslocados cerca de três metros devido ao impacto. Ao verificar as imagens das câmeras de segurança da residência, ele constatou que um veículo capotou e se chocou violentamente contra o imóvel.