Um acidente de trânsito seguido de fuga foi registrado na madrugada de sábado, 13, na avenida São Vicente, no bairro Jardim Noêmia, em Franca. Um carro capotou, colidiu contra um muro e atingiu árvores e floreiras de uma residência, causando danos materiais. O motorista deixou o local antes da chegada da polícia e ainda não foi identificado.
De acordo com o boletim de ocorrência elaborado pela Polícia Civil, o caso foi registrado como autoria desconhecida e ocorreu por volta das 2h55. A vítima, um aposentado de 71 anos, relatou que estava dormindo no momento do acidente, quando ouviu um forte barulho de carro, além de gritos e latidos de seus cães. Apesar do susto, ele informou não ter ouvido pedidos de socorro.
Na manhã seguinte, ao sair de casa, o morador percebeu que uma das árvores da calçada havia sido arrancada, além de danos no muro e nas floreiras, que foram deslocados cerca de três metros devido ao impacto. Ao verificar as imagens das câmeras de segurança da residência, ele constatou que um veículo capotou e se chocou violentamente contra o imóvel.
As imagens também mostram que entre cinco e sete pessoas desembarcaram do veículo após o acidente. Em seguida, outros veículos pararam no local e o carro envolvido foi retirado dali, antes que qualquer autoridade fosse acionada. Não foi possível confirmar se a Polícia Militar chegou a ser chamada no momento do ocorrido.
O caso foi registrado no 4º Distrito Policial de Franca, que agora aguarda a análise das imagens para tentar identificar os responsáveis pelo acidente. A vítima apresentou os vídeos à Polícia Civil, que serão utilizados na investigação para apuração da autoria e eventual responsabilização pelos danos causados.
A ocorrência foi encaminhada para apreciação do delegado titular, que deverá definir os próximos passos da investigação. Até o momento, ninguém foi preso e não há informações sobre feridos.
