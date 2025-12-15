15 de dezembro de 2025
EM FRANCA

Carro capota, atinge muro e árvores e motorista foge do local

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
WhatsApp/GCN
Câmeras registraram ocupantes saindo do carro
Câmeras registraram ocupantes saindo do carro

Um acidente de trânsito seguido de fuga foi registrado na madrugada de sábado, 13, na avenida São Vicente, no bairro Jardim Noêmia, em Franca. Um carro capotou, colidiu contra um muro e atingiu árvores e floreiras de uma residência, causando danos materiais. O motorista deixou o local antes da chegada da polícia e ainda não foi identificado.

De acordo com o boletim de ocorrência elaborado pela Polícia Civil, o caso foi registrado como autoria desconhecida e ocorreu por volta das 2h55. A vítima, um aposentado de 71 anos, relatou que estava dormindo no momento do acidente, quando ouviu um forte barulho de carro, além de gritos e latidos de seus cães. Apesar do susto, ele informou não ter ouvido pedidos de socorro.

Na manhã seguinte, ao sair de casa, o morador percebeu que uma das árvores da calçada havia sido arrancada, além de danos no muro e nas floreiras, que foram deslocados cerca de três metros devido ao impacto. Ao verificar as imagens das câmeras de segurança da residência, ele constatou que um veículo capotou e se chocou violentamente contra o imóvel.

As imagens também mostram que entre cinco e sete pessoas desembarcaram do veículo após o acidente. Em seguida, outros veículos pararam no local e o carro envolvido foi retirado dali, antes que qualquer autoridade fosse acionada. Não foi possível confirmar se a Polícia Militar chegou a ser chamada no momento do ocorrido.

O caso foi registrado no 4º Distrito Policial de Franca, que agora aguarda a análise das imagens para tentar identificar os responsáveis pelo acidente. A vítima apresentou os vídeos à Polícia Civil, que serão utilizados na investigação para apuração da autoria e eventual responsabilização pelos danos causados.

A ocorrência foi encaminhada para apreciação do delegado titular, que deverá definir os próximos passos da investigação. Até o momento, ninguém foi preso e não há informações sobre feridos.

