A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) emitiu um alerta convocando toda a população, para realizar doações de sangue antes das festas de fim de ano. O período é historicamente preocupante: enquanto as viagens e celebrações fazem o número de doadores diminuir, a demanda por transfusões nos hospitais costuma aumentar.
Atualmente, o estoque do tipo sanguíneo O Negativo (O-) encontra-se em nível crítico em todo o estado, mas as autoridades de saúde reforçam que todos os tipos são necessários e bem-vindos para recompor os bancos de sangue.
Apelo local
Em Franca, a situação reflete o cenário estadual. A supervisora da agência transfusional da Santa Casa de Franca, Josiane Naldi, fez um apelo direto à comunidade. "Qualquer tipo de sangue é bem-vindo, estamos precisando com urgência da colaboração da população para salvar vidas", destacou.
Quem pode doar?
Para fazer a doação, é necessário seguir alguns requisitos básicos de segurança:
- Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 precisam de autorização e a primeira doação deve ter sido feita até os 60 anos);
- Pesar no mínimo 50 kg;
- Estar em boas condições de saúde e descansado;
- Estar alimentado (evitar alimentos gordurosos nas 4 horas antes da doação);
- Apresentar documento original com foto.
Atenção aos impedimentos temporários:
- Pessoas com resfriado devem aguardar 7 dias após o fim dos sintomas;
- Grávidas e lactantes não podem doar;
- Quem ingeriu bebida alcoólica deve esperar 12 horas;
- Vacinas da gripe exigem espera de 48 horas e da dengue, 1 mês.
Onde doar em Franca
O procedimento é rápido e seguro. Os voluntários devem comparecer ao Hemocentro local.
- Local: Hemocentro de Franca (Av. Doutor Hélio Palermo, 4181, Recanto do Itambé).
- Horários de Atendimento:
-
Segunda a sexta-feira: das 7h às 13h.
Sábados: das 7h às 11h.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.