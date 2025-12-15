15 de dezembro de 2025
SOLIDARIEDADE

SP convoca população de Franca para doar sangue antes das festas

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Arquivo/GCN
Hemocentro de Franca: estoque está 'vazio'
Hemocentro de Franca: estoque está 'vazio'

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) emitiu um alerta convocando toda a população, para realizar doações de sangue antes das festas de fim de ano. O período é historicamente preocupante: enquanto as viagens e celebrações fazem o número de doadores diminuir, a demanda por transfusões nos hospitais costuma aumentar.

Atualmente, o estoque do tipo sanguíneo O Negativo (O-) encontra-se em nível crítico em todo o estado, mas as autoridades de saúde reforçam que todos os tipos são necessários e bem-vindos para recompor os bancos de sangue.

Apelo local

Em Franca, a situação reflete o cenário estadual. A supervisora da agência transfusional da Santa Casa de Franca, Josiane Naldi, fez um apelo direto à comunidade. "Qualquer tipo de sangue é bem-vindo, estamos precisando com urgência da colaboração da população para salvar vidas", destacou.

Quem pode doar?

Para fazer a doação, é necessário seguir alguns requisitos básicos de segurança:

  • Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 precisam de autorização e a primeira doação deve ter sido feita até os 60 anos);
  • Pesar no mínimo 50 kg;
  • Estar em boas condições de saúde e descansado;
  • Estar alimentado (evitar alimentos gordurosos nas 4 horas antes da doação);
  • Apresentar documento original com foto.

Atenção aos impedimentos temporários:

  • Pessoas com resfriado devem aguardar 7 dias após o fim dos sintomas;
  • Grávidas e lactantes não podem doar;
  • Quem ingeriu bebida alcoólica deve esperar 12 horas;
  • Vacinas da gripe exigem espera de 48 horas e da dengue, 1 mês.

Onde doar em Franca

O procedimento é rápido e seguro. Os voluntários devem comparecer ao Hemocentro local.

  • Local: Hemocentro de Franca (Av. Doutor Hélio Palermo, 4181, Recanto do Itambé).
  • Horários de Atendimento:

Segunda a sexta-feira: das 7h às 13h.

  • Sábados: das 7h às 11h.

