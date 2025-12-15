A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) emitiu um alerta convocando toda a população, para realizar doações de sangue antes das festas de fim de ano. O período é historicamente preocupante: enquanto as viagens e celebrações fazem o número de doadores diminuir, a demanda por transfusões nos hospitais costuma aumentar.

Atualmente, o estoque do tipo sanguíneo O Negativo (O-) encontra-se em nível crítico em todo o estado, mas as autoridades de saúde reforçam que todos os tipos são necessários e bem-vindos para recompor os bancos de sangue.

Apelo local

Em Franca, a situação reflete o cenário estadual. A supervisora da agência transfusional da Santa Casa de Franca, Josiane Naldi, fez um apelo direto à comunidade. "Qualquer tipo de sangue é bem-vindo, estamos precisando com urgência da colaboração da população para salvar vidas", destacou.

Quem pode doar?