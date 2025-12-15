15 de dezembro de 2025
ANA DOROTHÉA

Pai e filho escapam por pouco após carro invadir casa

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
WhatsApp/GCN
Caminhonete invade residência na residencial Ana Dorothéa
Caminhonete invade residência na residencial Ana Dorothéa

Um grave acidente assustou moradores do Residencial Ana Dorothéa, em Franca, na noite deste domingo, 14. Um motorista de 49 anos, suspeito de dirigir sob efeito de álcool, perdeu o controle de uma caminhonete Amarok branca, atingiu um poste de energia e, na sequência, invadiu uma residência.

Segundo as informações apuradas no local, o condutor seguia pela avenida Higino Alves Taveira quando perdeu a direção do veículo. A caminhonete colidiu violentamente contra um poste de energia, que chegou a se partir ao meio e ficou pendurado pelos fios. Em seguida, o veículo atingiu dois carros que estavam estacionados na via, empurrando-os contra o portão de uma casa.

Desgovernada, a Amarok ainda avançou sobre o imóvel, arrancando o portão e invadindo a garagem. No momento do acidente, o morador estava dentro da residência com o filho de apenas 2 anos. Eles ouviram o forte barulho da primeira colisão e, ao se levantarem para verificar o que havia acontecido, o veículo acabou invadindo a casa. Apesar do susto e dos grandes danos, pai e filho não ficaram feridos.

A caminhonete ficou completamente destruída. Um passageiro de 21 anos que estava no veículo precisou de atendimento médico, mas o estado de saúde não foi divulgado.

O acidente gerou revolta entre moradores da região, causando um princípio de confusão. A Polícia Militar foi acionada e chegou rapidamente ao local para conter a situação e registrar a ocorrência.

O motorista se recusou a realizar o teste do bafômetro. Diante da recusa, ele foi conduzido até a CPI (Central de Polícia Judiciária), onde um médico foi acionado para a realização de exames clínicos que apontaram que ele estava sob efeito de álcool no momento do acidente. Foi preso em flagrante.

A CPFL também foi acionada para desligar a energia e realizar a substituição do poste, que ficou partido ao meio e pendurado, após o impacto.

O caso será investigado pelas autoridades competentes.

