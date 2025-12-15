Um grave acidente assustou moradores do Residencial Ana Dorothéa, em Franca, na noite deste domingo, 14. Um motorista de 49 anos, suspeito de dirigir sob efeito de álcool, perdeu o controle de uma caminhonete Amarok branca, atingiu um poste de energia e, na sequência, invadiu uma residência.

Segundo as informações apuradas no local, o condutor seguia pela avenida Higino Alves Taveira quando perdeu a direção do veículo. A caminhonete colidiu violentamente contra um poste de energia, que chegou a se partir ao meio e ficou pendurado pelos fios. Em seguida, o veículo atingiu dois carros que estavam estacionados na via, empurrando-os contra o portão de uma casa.

Desgovernada, a Amarok ainda avançou sobre o imóvel, arrancando o portão e invadindo a garagem. No momento do acidente, o morador estava dentro da residência com o filho de apenas 2 anos. Eles ouviram o forte barulho da primeira colisão e, ao se levantarem para verificar o que havia acontecido, o veículo acabou invadindo a casa. Apesar do susto e dos grandes danos, pai e filho não ficaram feridos.