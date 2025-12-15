A semana promete ser bastante molhada em Franca. A previsão da Climatempo indica instabilidade constante de segunda a sexta-feira, com chuvas diárias e altos índices de umidade. O destaque fica para o meio da semana, quando o volume de chuva aumenta drasticamente, acompanhado de uma queda na temperatura máxima.
Segunda-feira, 15: O início da instabilidade
A semana começa com sol entre muitas nuvens e previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite.
- Volume de chuva: 4,9 mm.
- Temperaturas: Mínima de 19°C e máxima de 28°C.
Terça-feira, 16: Chuva forte à tarde
Na terça-feira, a intensidade aumenta. O dia terá sol e muitas nuvens pela manhã, mas a previsão alerta para chuva forte à tarde, seguindo com pancadas à noite.
- Volume de chuva: 14,1 mm.
- Temperaturas: Mínima de 19°C e máxima de 27°C.
Quarta-feira, 17: Alerta de temporal
Este é o dia de maior atenção. O céu varia de muitas nuvens a nublado, com chuva já pela manhã. A tarde e a noite têm previsão de temporal.
- Volume de chuva: Será o dia mais chuvoso da semana, com 39 mm acumulados.
- Temperaturas: O calor diminui, com máxima de 25°C e mínima de 20°C.
Quinta e Sexta: Temperatura cai e chuva continua
Na quinta-feira, 18, a temperatura máxima despenca para apenas 22°C. O volume de chuva é menor (1,9 mm), mas as pancadas continuam à tarde e à noite.
A semana termina na sexta-feira, 19, com clima ameno e úmido. A máxima segue em 22°C e chove rápido durante o dia e a noite, acumulando 7,7 mm.
Fique atento a possíveis pontos de alagamento devido ao alto volume previsto para o meio da semana, especialmente na quarta-feira, 17.
