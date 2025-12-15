A semana promete ser bastante molhada em Franca. A previsão da Climatempo indica instabilidade constante de segunda a sexta-feira, com chuvas diárias e altos índices de umidade. O destaque fica para o meio da semana, quando o volume de chuva aumenta drasticamente, acompanhado de uma queda na temperatura máxima.

Segunda-feira, 15: O início da instabilidade

A semana começa com sol entre muitas nuvens e previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite.