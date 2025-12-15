A Ação Social de Franca divulgou um balanço expressivo de suas iniciativas de combate à insegurança alimentar no município. Somente neste ano de 2025, por meio do Banco Municipal de Alimentos, já foram distribuídas mais de 75 toneladas de alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade social.

O esforço para colocar comida na mesa de quem mais precisa envolveu a aquisição direta pelo município e parcerias estaduais. Os números incluem a distribuição de:

1.800 kg de leite em pó;

193 litros de leite;

900 dúzias de ovos;

2.400 cestas básicas (enviadas pelo Fundo Social de Solidariedade do Estado - Fussol).

Cesta verde e rede de apoio

Além dos itens básicos, o município mantém a concessão das Cestas Verdes, viabilizadas pelo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) do Governo Federal.