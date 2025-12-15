A Ação Social de Franca divulgou um balanço expressivo de suas iniciativas de combate à insegurança alimentar no município. Somente neste ano de 2025, por meio do Banco Municipal de Alimentos, já foram distribuídas mais de 75 toneladas de alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade social.
O esforço para colocar comida na mesa de quem mais precisa envolveu a aquisição direta pelo município e parcerias estaduais. Os números incluem a distribuição de:
- 1.800 kg de leite em pó;
- 193 litros de leite;
- 900 dúzias de ovos;
- 2.400 cestas básicas (enviadas pelo Fundo Social de Solidariedade do Estado - Fussol).
Cesta verde e rede de apoio
Além dos itens básicos, o município mantém a concessão das Cestas Verdes, viabilizadas pelo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) do Governo Federal.
Esta iniciativa tem mão dupla: ao mesmo tempo em que garante variedade nutricional com frutas e verduras frescas para as famílias carentes, fortalece a economia rural, já que os produtos são comprados diretamente de agricultores familiares da região cadastrados via Chamamento Público.
Toda essa rede de solidariedade abastece 13 entidades assistenciais, além das seis unidades do Cras e dois Creas, assegurando que o auxílio chegue na ponta.
Autonomia com o cartão alimentação
Outro pilar da estratégia municipal é o Cartão Alimentação Social. Criado em 2021, o benefício foge do modelo tradicional de entrega de cestas físicas e disponibiliza um crédito mensal para que a própria família vá ao mercado e escolha o que necessita.
Segundo o secretário de Ação Social, Óiter Cassiano Marques, o modelo gera dignidade e fomenta a economia. "Além de garantir maior dignidade no acesso à alimentação, o Cartão Alimentação também fortalece o comércio local, movimentando estabelecimentos da cidade que aderiram ao credenciamento", destacou.
