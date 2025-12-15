15 de dezembro de 2025
SAÚDE

Franca inicia vacina inédita para gestantes nesta segunda-feira

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Prefeitura de Franca
Novo imunizante, agora parte do Programa Nacional de Imunizações do SUS
Franca dá início, a partir desta segunda-feira, 15, a uma nova estratégia de imunização vital para a proteção infantil. Começa a aplicação da vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), destinada exclusivamente a gestantes a partir da 28ª semana (7 meses) de gravidez.

O imunizante, agora parte do Programa Nacional de Imunizações do SUS, é considerado um marco na prevenção. O VSR é a principal causa mundial de bronquiolite viral aguda e pneumonia em crianças menores de 2 anos.

A lógica da campanha é imunizar a mãe para proteger o bebê: ao receber a dose, a gestante transfere anticorpos pela placenta, garantindo proteção ao recém-nascido nos primeiros seis meses de vida, fase de maior vulnerabilidade.

Regras para gestantes

  • Público-alvo: Grávidas com 28 semanas ou mais.
  • Dose: Única a cada nova gestação (pode ser aplicada junto com outras vacinas).
  • Documentos: Documento pessoal e comprovante da idade gestacional (Cartão de Pré-Natal, exame ou encaminhamento médico).
  • Recomendação: A Secretaria alerta que a vacina deve ser tomada logo ao completar as 28 semanas para garantir a transferência eficaz de anticorpos.

"Com a chegada do imunizante, reforçamos a importância da imunização como medida essencial para reduzir complicações respiratórias graves em recém-nascidos", destacou a secretária de Saúde, Waléria Mascarenhas.

Adolescentes: foco no HPV

Aproveitando o período de férias escolares, a Saúde também faz um chamado aos pais e responsáveis por adolescentes para a atualização da caderneta com a vacina contra o HPV.

  • Público Padrão: 9 a 14 anos.
  • Campanha Ampliada: Jovens de 15 a 19 anos.

Onde se vacinar

As doses estão disponíveis de segunda a sexta-feira em toda a rede municipal:

  • UBSs (Unidades Básicas de Saúde): Das 8h às 19h.
  • ESFs (Estratégias Saúde da Família): Das 8h às 16h.

