Franca dá início, a partir desta segunda-feira, 15, a uma nova estratégia de imunização vital para a proteção infantil. Começa a aplicação da vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), destinada exclusivamente a gestantes a partir da 28ª semana (7 meses) de gravidez.

O imunizante, agora parte do Programa Nacional de Imunizações do SUS, é considerado um marco na prevenção. O VSR é a principal causa mundial de bronquiolite viral aguda e pneumonia em crianças menores de 2 anos.

A lógica da campanha é imunizar a mãe para proteger o bebê: ao receber a dose, a gestante transfere anticorpos pela placenta, garantindo proteção ao recém-nascido nos primeiros seis meses de vida, fase de maior vulnerabilidade.

Regras para gestantes