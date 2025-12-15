Franca dá início, a partir desta segunda-feira, 15, a uma nova estratégia de imunização vital para a proteção infantil. Começa a aplicação da vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), destinada exclusivamente a gestantes a partir da 28ª semana (7 meses) de gravidez.
O imunizante, agora parte do Programa Nacional de Imunizações do SUS, é considerado um marco na prevenção. O VSR é a principal causa mundial de bronquiolite viral aguda e pneumonia em crianças menores de 2 anos.
A lógica da campanha é imunizar a mãe para proteger o bebê: ao receber a dose, a gestante transfere anticorpos pela placenta, garantindo proteção ao recém-nascido nos primeiros seis meses de vida, fase de maior vulnerabilidade.
Regras para gestantes
- Público-alvo: Grávidas com 28 semanas ou mais.
- Dose: Única a cada nova gestação (pode ser aplicada junto com outras vacinas).
- Documentos: Documento pessoal e comprovante da idade gestacional (Cartão de Pré-Natal, exame ou encaminhamento médico).
- Recomendação: A Secretaria alerta que a vacina deve ser tomada logo ao completar as 28 semanas para garantir a transferência eficaz de anticorpos.
"Com a chegada do imunizante, reforçamos a importância da imunização como medida essencial para reduzir complicações respiratórias graves em recém-nascidos", destacou a secretária de Saúde, Waléria Mascarenhas.
Adolescentes: foco no HPV
Aproveitando o período de férias escolares, a Saúde também faz um chamado aos pais e responsáveis por adolescentes para a atualização da caderneta com a vacina contra o HPV.
- Público Padrão: 9 a 14 anos.
- Campanha Ampliada: Jovens de 15 a 19 anos.
Onde se vacinar
As doses estão disponíveis de segunda a sexta-feira em toda a rede municipal:
- UBSs (Unidades Básicas de Saúde): Das 8h às 19h.
- ESFs (Estratégias Saúde da Família): Das 8h às 16h.
