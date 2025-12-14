Galeria Magalu
Foi com imensa alegria que participei, na tarde de segunda-feira, 8 de dezembro, da inauguração histórica da Galeria Magalu. Trata-se de uma fusão incrível entre o digital e o físico, que dá vida a um sonho que começou há 68 anos em nossa querida Franca, inspirado pela visão inovadora da inesquecível Tia Luiza Trajano. Assim como ela, Luiza Helena Trajano é uma empreendedora nata, que almeja grandes conquistas e a cada dia realiza seus sonhos. Sempre desejou ter uma loja na Avenida Paulista, o coração pulsante de São Paulo e do Brasil. Ao lado de Frederico Trajano (CEO) e Fabrício Garcia (VP Comercial e de Operações), tornou esse sonho uma realidade.
História e Inovação
Eles não entregaram apenas uma loja, mas uma Galeria no Conjunto Nacional da Avenida Paulista, na antiga Livraria Cultura, um espaço repleto de história e inovação. A Galeria Magalu traz cinco lojas incríveis: Época Cosméticos, Kabum!, Estante Virtual, Netshoes e, claro, o Magalu com a Casa da Lu. E não para por aí! Com o Teatro YouTube, exposições permanentes e muitas outras surpresas, é uma experiência verdadeiramente sensacional!
Presença
Também estiveram presentes nesse grande momento os diretores acionistas Flávia Bittar Garcia Faleiros e Franco Bittar Garcia, que vibraram em diversos momentos com mais essa conquista do Magalu. Na foto, Flávia aparece ao lado de sua mãe, a empresária Dora Bittar.
Competência
Com tamanha grandiosidade, a inauguração ocorreu em dois horários distintos, permitindo que os anfitriões pudessem dar a devida atenção a todos os presentes. Tive o prazer de encontrar Paulo Murari, diretor de serviços financeiros; Raul Garcia, gerente de expansão; e Luis Carlos Donadeli, gerente regional de operações e lojas Kabum!. Todos são profissionais competentes e muito admirados!
Fuga
Ela realmente fugiu com o circo, e não estou falando de forma figurada. Largou tudo e passou a viver com circos ao redor do mundo. Foram cinco circos durante essa jornada, que incluiu uma viagem de um ano visitando mais de 12 países, somando-se aos mais de 30 que já havia explorado. Nara tornou-se palhaça na Austrália, viveu com monges nas montanhas do Himalaia, no Nepal, e até chegou aos bastidores do Cirque du Soleil, na China. Falo da simpática e corajosa Nara Trajano, que reencontrei na inauguração da Galeria Magalu.
De volta
Hoje, Nara produz conteúdo que compartilha suas aventuras e o processo de coragem que a levou a transformar sua vida. Arquiteta e designer de eventos, ela decidiu mergulhar nos primórdios do mundo do entretenimento: o picadeiro, o berço da diversão, o lúdico, o mágico, e a essência do imersivo. Agora de volta ao Brasil, já está planejando sua próxima rota inusitada. Venha acompanhá-la nas redes sociais: @NaraTrajano.
Inauguração
Recebi um convite muito especial do presidente do Sicredi Valor Sustentável PR/SP, Rudenei Fischer, para a grandiosa inauguração da nova sede em Jandaia do Sul, no Paraná. As festividades tiveram início no dia 12, com um evento para os colaboradores, e no dia 15 de dezembro será a vez das autoridades e da imprensa. Tenho certeza de que a nova sede trará benefícios não apenas para os colaboradores, mas também para os associados. Agradeço pelo convite e desejo ainda mais sucesso à instituição. Na foto, estão Rudenei e sua esposa, Renata Capelesso, durante os 50 anos da Noite EP, onde o Sicredi foi uma das principais patrocinadoras.
Encontro especial
No sábado, 6 de dezembro, estive com minha família na tradicional Churrascaria Minuano para um almoço muito especial. Um dos primeiros amigos do fundador, nosso saudoso Luís Conte, ao chegar em Franca, foi meu pai, o também saudoso Mauro Pizzo. Desde então, nos tornamos uma grande família, unindo-se a cada geração. Neste dia especial, fomos recebidos com carinho por nossas queridas Rosemeire Conte, suas filhas Dani e Camila, e o mais novo integrante da família, o netinho Anthony.
Surpresas
Como é bom estar com quem a gente ama e melhor ainda, com aquele churrasco impecável e uma pista cheia de delícias, sem contar o chope Antarctica geladíssimo. Na ocasião, a Dani me contou que está preparando uma Ceia de Natal super especial para agradar em cheio sua fiel clientela. Além do churrasco completo, a pista virá com pratos típicos natalinos e outras surpresas. Confesso que fiquei com água na boca, mas não posso contar, mas com certeza será irresistível. Quem quiser maiores informações é só ligar no (16) 3701-7824. Muito obrigada pelo carinho e o almoço sempre impecável.
Bate-papo
Foi uma alegria encontrar o casal, a hair designer Eliana Iandi Mininel e o empresário Flávio Mininel, em almoço dos mais animados na Churrascaria Minuano. Poucos e bons minutos de boa conversa, muitas risadas e é claro, um clique especial para a coluna.
Mulheres do Brasil
Nos dias 6 e 7 de dezembro, aconteceu em São Paulo, na Arena Magalu, a Reunião de Alinhamento Anual do Grupo Mulheres do Brasil. O evento contou com a participação de representantes de diversas localidades do Brasil e do exterior, apresentando números e metas para o futuro. Como um destaque especial, as participantes foram surpreendidas com uma palestra da Ministra Cármen Lúcia, além da presença da idealizadora do Grupo, Luiza Helena Trajano, que esteve presente nos dois dias.
Franca presente
O Grupo Mulheres do Brasil atua em diversos setores, como igualdade racial, educação, meio ambiente e sustentabilidade, combate à violência contra mulheres, empreendedorismo e muito mais. Representando o Mulheres do Brasil Franca, a coordenadora e uma das fundadoras, Eliane Querino, esteve acompanhada por um grupo que faz a diferença. Franca foi bem representada, e as participantes voltaram cheias de entusiasmo para enfrentar os desafios de 2026.
Endox
Destaque para o casal de médicos que vem se sobressaindo a cada dia com a renomada Clínica Médica Endox. Renata Donega, médica endocrinologista, e Ivan Cunha Júnior, especializado em medicina ortomolecular e preventiva, unem saúde, tratamentos de dentro para fora, bem-estar e estética. A credibilidade e o sucesso são tantos que já acumulam pacientes em toda a região. Esse êxito é resultado de muita dedicação, participação em congressos e horas de estudo. Parabenizo o casal e desejo que continuem transformando vidas por meio do importante ofício que escolheram.
Amigos do Bem
O Almoço do Bem acontece no dia 24 de dezembro, no salão social do Castelinho, desde 2014. Idealizado por um grupo de amigos voluntários, o projeto atendeu 700 pessoas em seu ano inaugural e, atualmente, beneficia mais de 1.800. São famílias assistidas por entidades ou que se encontram em situação de risco social, que, ao contrário de muitos de nós, não conseguem viver o Natal com alegria e fartura. A meta do grupo é proporcionar a essas famílias uma celebração repleta de carinho e cuidado.
Doações
Esse projeto só é possível graças a corações generosos que apoiam a ação ao longo dos anos. Por isso, precisamos de sua doação! Qualquer contribuição é bem-vinda, sem valores ou cotas estipuladas. Doe aquilo que seu coração indicar. Doe, compartilhe, divulgue! E se puder, você também pode se tornar um dos voluntários no dia 24, participando de diferentes funções e vivenciando o verdadeiro espírito do Natal. É uma experiência maravilhosa, e o "aniversariante" Jesus está sempre presente entre nós! Para colaborar, entre em contato pelo WhatsApp: (16) 99174-9593.
Alegria
É sempre uma alegria encontrá-las. Primas e grandes amigas se reúnem quase semanalmente para trocar histórias, colocar os assuntos em dia e dar boas risadas. Lindas, queridas e bem-sucedidas, escolheram o delicioso Empório Rossato para o encontro da última semana. Envio meu abraço carinhoso.
