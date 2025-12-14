Recebi um convite muito especial do presidente do Sicredi Valor Sustentável PR/SP, Rudenei Fischer, para a grandiosa inauguração da nova sede em Jandaia do Sul, no Paraná. As festividades tiveram início no dia 12, com um evento para os colaboradores, e no dia 15 de dezembro será a vez das autoridades e da imprensa. Tenho certeza de que a nova sede trará benefícios não apenas para os colaboradores, mas também para os associados. Agradeço pelo convite e desejo ainda mais sucesso à instituição. Na foto, estão Rudenei e sua esposa, Renata Capelesso, durante os 50 anos da Noite EP, onde o Sicredi foi uma das principais patrocinadoras.

Encontro especial



No sábado, 6 de dezembro, estive com minha família na tradicional Churrascaria Minuano para um almoço muito especial. Um dos primeiros amigos do fundador, nosso saudoso Luís Conte, ao chegar em Franca, foi meu pai, o também saudoso Mauro Pizzo. Desde então, nos tornamos uma grande família, unindo-se a cada geração. Neste dia especial, fomos recebidos com carinho por nossas queridas Rosemeire Conte, suas filhas Dani e Camila, e o mais novo integrante da família, o netinho Anthony.

Surpresas

Como é bom estar com quem a gente ama e melhor ainda, com aquele churrasco impecável e uma pista cheia de delícias, sem contar o chope Antarctica geladíssimo. Na ocasião, a Dani me contou que está preparando uma Ceia de Natal super especial para agradar em cheio sua fiel clientela. Além do churrasco completo, a pista virá com pratos típicos natalinos e outras surpresas. Confesso que fiquei com água na boca, mas não posso contar, mas com certeza será irresistível. Quem quiser maiores informações é só ligar no (16) 3701-7824. Muito obrigada pelo carinho e o almoço sempre impecável.