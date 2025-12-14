Quem esteve esta semana no meu programa da Difusora foi o meu amigo e professor Éverton de Paula, num bate-papo de cerca de 40 minutos, falando principalmente do seu livro- “1001 Erros de Português” -, pela Editora Amazon. Fui presenteado com um exemplar desse livro tão útil, principalmente pelo meu trabalho, e outro, de contos de percepções e inéditos, que estou gostando muito. Fiquei muito feliz.

Colega e amigo GG

Segue daqui meu abraço ao colega e amigo GG, que são iniciais de seu nome, Guilherme Gonçalves, conhecido por sua atuação na TV Record Regional, depois de iniciar a carreira radiofônica em Franca. GG tem aparecido muito bem nas reportagens policiais e no geral, o que nos deixa felizes, já que torcemos por ele. Parabéns a você, será amanhã.