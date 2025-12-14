Mensagem de Abertura
“Toda gente fala de direitos humanos e ninguém de deveres, talvez fosse uma boa ideia inventar um dia dos deveres humanos”
José Saramago
Aniversários
Quem muda de idade neste 14 de dezembro é minha filha Roberta Sanches Rodrigues, o colega Felipe Leon, Lázaro Barato, Joel José Abrão, Heloísa Ferreira Rezende e Heliana Engler... Amanhã, 15, Guilherme Gonçalves (G.G.)... Na terça-feira,16, Beto Nogueira Audi... Na quarta, 17, Andreia Sanches Diniz Cintra, Yago Silva Soares, José Gregorutti Neto, Cristina Vitorino, médico Nilson Salomão e José Franco da Rocha... Na quinta, 18, Lincoln de Souza, Padre Dalmácio e médico Valdes Roberto Bolela... Na sexta-feira, 19, José Cintra e Maria Rita Benate... E no próximo sábado, 20, Leila Maria Costa Lima, Lazinho Borges, dona Reginalda Goulart e Jarbas Rosa.
Querida filha Roberta
Hoje é dia de abraçar a querida filha Roberta Sanches Rodrigues, que passa para nova idade. Sempre bonita e alegre, é a dedicada mãe da Maria Gabriela (Babí), formando-se em administração pela Insper de São Paulo, e Marina, cursando primeiro ano de Medicina pela Unifran. Na foto, Roberta com o marido Tom. Parabéns e que Deus abençoe a todos.
Tim-tim
Segue hoje também o abraço a um amigo muito querido e de longa data, o dentista aposentado da Rede Pública Joel José Abrão, que está em tempo de aniversário. Joel é casado com a Regina Dupim Abrão, pais do Tarcísio e do Marcelo, que lhes deram 4 netos. Parabéns e um abraço a todos.
Curiosidades sobre alimentos
Sabem por que os queijos suíços têm buracos? Os buracos são chamados de “olhos” pelas indústrias de laticínios e são formados com a expansão de gases emitidos por uma bactéria. Ela é colocada durante os primeiros estágios da produção do queijo suíço e ajuda a amadurecê-lo e a lhe dar o sabor característico.
1001 Erros de Português
Quem esteve esta semana no meu programa da Difusora foi o meu amigo e professor Éverton de Paula, num bate-papo de cerca de 40 minutos, falando principalmente do seu livro- “1001 Erros de Português” -, pela Editora Amazon. Fui presenteado com um exemplar desse livro tão útil, principalmente pelo meu trabalho, e outro, de contos de percepções e inéditos, que estou gostando muito. Fiquei muito feliz.
Colega e amigo GG
Segue daqui meu abraço ao colega e amigo GG, que são iniciais de seu nome, Guilherme Gonçalves, conhecido por sua atuação na TV Record Regional, depois de iniciar a carreira radiofônica em Franca. GG tem aparecido muito bem nas reportagens policiais e no geral, o que nos deixa felizes, já que torcemos por ele. Parabéns a você, será amanhã.
Grande nome na Medicina Regional
Esse médico e professor da USP de Ribeirão Preto e Hospital das Clínicas, nasceu em Franca, fez aqui os estudos preliminares, e terminando o segundo grau, foi aprovado direto para a Faculdade de Medicina. O seu trabalho como infectologista é sempre elogiado por seus colegas e alunos. Filho do casal professor Sétimo Bolela e dona Maria Bolela, é o meu xará muito importante, Dr. Valdes Roberto Bolela.
Novo Ciclo
Desde ontem, 13, em novo ciclo de vida o jovem empresário Edson Arantes Júnior, um dos comandantes do Grupo Arantes, que inclui as lojas ChokDoce. Casado com a Elisângela Granero Arantes, é filho do Edson Arantes e Maria Helena, e vai daqui nosso abraço também aos filhos e noras.
Co-Piada
Os dois jovens colegas, Juliano e Marcos, chegam juntos, atrasados na aula. A professora pergunta ao Juliano, por que chegou atrasado, e ele responde:
- Sabe, professora, eu sonhei que estava viajando de avião, mas o voo estava fora do horário e eu acordei tarde.
A professora sorriu, e perguntou ao Marcos:
- E você, por que chegou atrasado?
- Eu estava esperando ele no aeroporto...
Arquivo do Tempo
O Clube dos Bagres, no seu auge, além de frequentado pela moçada da elite, também contava com alguns dos melhores nadadores da cidade, onde aconteciam também as competições. Um dos seus melhores nadadores foi o Feres Kalas, que a turma da época vai se lembrar. Fica aí o registro, e a saudade daqueles bons tempos.
Mensagem Final
Algumas pessoas costumam chamar umas às outras de velha, como se envelhecer fosse feio, fosse crime. Se esquecem que envelhecer é um privilégio e estar vivo ou viva é uma dádiva que nem todos têm a benção de tê-la...
