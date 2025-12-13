Uma colisão entre veículos aconteceu em Franca, na noite deste sábado, 13, na rodovia Cândido Portinari.

As primeiras informações são de que os veículos seguiam no sentido Guanabara para o Leporace e acabaram se chocando. Ainda não se sabe sobre o número de passageiros nos veículos e a gravidade dos ferimentos.

Equipes de resgate foram acionadas, junto da Polícia Rodoviária, que prestam atendimento às vítimas.