Uma colisão entre veículos aconteceu em Franca, na noite deste sábado, 13, na rodovia Cândido Portinari.
As primeiras informações são de que os veículos seguiam no sentido Guanabara para o Leporace e acabaram se chocando. Ainda não se sabe sobre o número de passageiros nos veículos e a gravidade dos ferimentos.
Equipes de resgate foram acionadas, junto da Polícia Rodoviária, que prestam atendimento às vítimas.
O trânsito no local foi comprometido e parte da pista segue interditada.
*Este texto está em atualização
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.