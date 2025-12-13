14 de dezembro de 2025
ACIDENTE

Colisão entre veículos interdita trecho da Portinari, em Franca

Por Giovanna Attili | da Redação
Reprodução/WhatsApp GCN
Carros envolvidos na batida na Cândido Portinari
Carros envolvidos na batida na Cândido Portinari

Uma colisão entre veículos aconteceu em Franca, na noite deste sábado, 13, na rodovia Cândido Portinari.

As primeiras informações são de que os veículos seguiam no sentido Guanabara para o Leporace e acabaram se chocando. Ainda não se sabe sobre o número de passageiros nos veículos e a gravidade dos ferimentos.

Equipes de resgate foram acionadas, junto da Polícia Rodoviária, que prestam atendimento às vítimas.

O trânsito no local foi comprometido e parte da pista segue interditada.

*Este texto está em atualização

