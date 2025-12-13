Um casal do bairro Zanetti, na zona sul de Franca, relatou ter presenciado uma movimentação incomum envolvendo um helicóptero na manhã deste sábado, 13, justamente no momento em que o tempo começou a mudar, com rajadas de vento e o início da chuva, por volta das 8h.

Segundo o relato de Júlio e Gabriela Cândido, a aeronave teria realizado manobras consideradas atípicas sobre a região da rua Silaine Machado. De acordo com as informações repassadas, o helicóptero teria pousado por volta das 7h58 em um pasto da região e, em seguida, teria levantado voo às 8h03, permanecendo no local por cerca de cinco minutos - horários informados conforme lembrança dos moradores e que podem não seguir uma sequência precisa.

O casal afirma que a movimentação coincidiu quase exatamente com o início do vento mais forte e da chuva, o que levanta a hipótese de que o piloto possa ter enfrentado alguma dificuldade climática. Diante disso, não se descarta a possibilidade de um pouso preventivo ou até forçado, embora não haja confirmação oficial sobre qualquer anormalidade.