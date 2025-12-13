14 de dezembro de 2025
Casal relata manobras curiosas de helicóptero no Zanetti

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
WhatsApp/GCN
Helicóptero em pasto, onde pousou na zona sul de Franca
Helicóptero em pasto, onde pousou na zona sul de Franca

Um casal do bairro Zanetti, na zona sul de Franca, relatou ter presenciado uma movimentação incomum envolvendo um helicóptero na manhã deste sábado, 13, justamente no momento em que o tempo começou a mudar, com rajadas de vento e o início da chuva, por volta das 8h.

Segundo o relato de Júlio e Gabriela Cândido, a aeronave teria realizado manobras consideradas atípicas sobre a região da rua Silaine Machado. De acordo com as informações repassadas, o helicóptero teria pousado por volta das 7h58 em um pasto da região e, em seguida, teria levantado voo às 8h03, permanecendo no local por cerca de cinco minutos - horários informados conforme lembrança dos moradores e que podem não seguir uma sequência precisa.

O casal afirma que a movimentação coincidiu quase exatamente com o início do vento mais forte e da chuva, o que levanta a hipótese de que o piloto possa ter enfrentado alguma dificuldade climática. Diante disso, não se descarta a possibilidade de um pouso preventivo ou até forçado, embora não haja confirmação oficial sobre qualquer anormalidade.

Ainda segundo os moradores, o helicóptero teria feito curvas baixas antes de se aproximar do solo, chamando a atenção de quem estava nas proximidades. Não houve registro de feridos nem de danos aparentes, e a aeronave teria deixado o local pouco tempo depois.

Até o momento, não há informações oficiais das autoridades aeronáuticas ou de segurança sobre o ocorrido.

