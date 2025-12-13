14 de dezembro de 2025
MISTÉRIO

Fiat Fiorino é abandonado após colisão contra poste em Franca

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
WhatsApp/GCN
Fiorino bateu em poste na madrugada deste sábado, 13

Um carro foi encontrado abandonado após um acidente registrado durante a madrugada deste sábado, 13, na avenida Olga Ferraro, no Parque Vicente Leporace, em Franca. O veículo, um Fiat Fiorino, colidiu contra um poste, que ficou inclinado e com risco de queda, deixando fios caídos na via. O motorista fugiu do local.

Segundo moradores da região, um barulho muito forte foi ouvido por volta das 2h ou 2h30, mas não houve registro de sirenes ou atendimento de resgate logo após o impacto. Diante da ausência de socorro e da situação do veículo, a suspeita é de que os ocupantes tenham deixado o local logo após a batida.

Com o poste praticamente escorado na parte frontal do carro e fios espalhados pelo chão, moradores improvisaram a sinalização da via com caixas de papelão e outros objetos para alertar quem passa pela avenida e evitar novos acidentes.

Até o momento, não há informações oficiais sobre as circunstâncias da colisão, nem sobre o estado de saúde dos ocupantes do veículo.

