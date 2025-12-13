Todo escritor deseja ter seu livro lido porque ao chegar ao outro, através da leitura, é que se cumpre a função primordial da literatura que Antônio Cândido, ainda nossa maior referência na crítica, sintetizou no triângulo autor/obra/leitor. Por isso aceitei alegre e honrada o convite de Lucineia de Paula para falar na noite de quinta, 11, sobre meu livro de contos ‘O Poço’ no Clube de Leitura do ‘Grupo Mulheres do Brasil’, que respeito e admiro por iluminar caminhos, quebrar barreiras e inspirar união e sororidade.

Considero de valor inestimável a jornada desse movimento que mobiliza mais de 130 mil voluntárias no Brasil e Exterior e deve a existência à visão e paixão de suas idealizadoras, notadamente Luiza Helena Trajano. A liderança arrojada e o compromisso da empresária com a causa feminina levaram à criação do Grupo que abrange muitas frentes de atuação, como educação, sustentabilidade, combate à violência em geral e ao feminicídio, promoção da igualdade racial e, já agora, apoio à literatura.

Como se vê, o legado da poderosa Luizinha, como os francanos a chamam, não se constrói apenas pelo perfil arrojado da empresária, mas também pela rede de apoio e empoderamento que ela ajuda a tecer, garantindo que a voz de milhares de mulheres seja ouvida e valorizada. Entre as vozes irrompeu há algum tempo a de Lucineia de Paula, professora, declamadora, amante da literatura, conhecedora de teoria literária, agitadora cultural. Foi dela a sugestão acolhida para ouvir escritoras francanas, o que representou a validação de um trabalho solitário e custoso, principalmente em país onde se lê pouco. Já se apresentaram no Clube de Leitura, Regina Bastianini e Vanessa Maranha. Fui a terceira a passar pela experiência marcada por muitas surpresas, uma delas ouvir comentários originais sobre um livro cuja segunda edição revisada e ampliada acabou de deixar as oficinas da Ribeirão Gráfica.