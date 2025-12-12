O Sesi Franca Basquete venceu a Universidad de Concepción-CHI por 85 a 79 na noite desta sexta-feira, 12, em Concepción, no Chile, pela segunda partida do Grupo D da BCLA (Basketball Champions League Américas) 2025/2026. Com o resultado, a equipe brasileira se recupera da derrota na estreia para o Instituto-ARG.

Com bom aproveitamento ofensivo, o time francano chegou a abrir 11 pontos de vantagem. Os comandados de Helinho Garcia venceram o primeiro quarto por 27 a 18.

O Franca manteve o ritmo, vencendo o primeiro tempo por 49 a 37, com o ala-pivô Lucas Dias indo para o intervalo como cestinha da equipe brasileira, com 12 pontos, ao lado de Maxwell, do time chileno.