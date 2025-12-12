O Sesi Franca Basquete venceu a Universidad de Concepción-CHI por 85 a 79 na noite desta sexta-feira, 12, em Concepción, no Chile, pela segunda partida do Grupo D da BCLA (Basketball Champions League Américas) 2025/2026. Com o resultado, a equipe brasileira se recupera da derrota na estreia para o Instituto-ARG.
Com bom aproveitamento ofensivo, o time francano chegou a abrir 11 pontos de vantagem. Os comandados de Helinho Garcia venceram o primeiro quarto por 27 a 18.
O Franca manteve o ritmo, vencendo o primeiro tempo por 49 a 37, com o ala-pivô Lucas Dias indo para o intervalo como cestinha da equipe brasileira, com 12 pontos, ao lado de Maxwell, do time chileno.
Os brasileiros mantiveram um bom ritmo em quadra e venceram o terceiro período por 20 a 15, abrindo 17 pontos de vantagem no placar. No último quarto, o time da casa reagiu e diminuiu a diferença para apenas dois pontos a três minutos do fim. Apesar do susto, o Franca conseguiu se recuperar e garantir a vitória.
Os cestinhas da partida foram Maxwell, com 22 pontos para a Universidad, e Lucas Dias, com 20 pontos para o Franca.
As próximas janelas da BCLA nesta primeira fase serão em janeiro, com os jogos em Franca, e em fevereiro, na Argentina. Já pelo NBB, o Franca volta à quadra contra o Pato Basquete, dia 18, no Paraná.
