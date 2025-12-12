Um carro capotou no fim da tarde desta sexta-feira, 12, na rodovia Prefeito Fábio Talarico, em Franca, após o motorista perder o controle da direção.

O acidente aconteceu no sentido Unifran (Universidade de Franca), segundo informações da concessionária Arteris ViaPaulista, responsável pela rodovia.

De acordo com a concessionária, o condutor realizava uma ultrapassagem quando perdeu o controle do veículo, que saiu da pista e capotou, parando apenas no canteiro central da via.