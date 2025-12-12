13 de dezembro de 2025
ACIDENTE

Carro capota na rodovia Fábio Talarico, em Franca

Por | da Redação
Carros após o capotamento na rodovia Prefeito Fábio Talarico, em Franca
Um carro capotou no fim da tarde desta sexta-feira, 12, na rodovia Prefeito Fábio Talarico, em Franca, após o motorista perder o controle da direção.

O acidente aconteceu no sentido Unifran (Universidade de Franca), segundo informações da concessionária Arteris ViaPaulista, responsável pela rodovia.

De acordo com a concessionária, o condutor realizava uma ultrapassagem quando perdeu o controle do veículo, que saiu da pista e capotou, parando apenas no canteiro central da via.

Apesar da gravidade do acidente, o motorista saiu ileso. Ele foi atendido pela equipe de resgate da Arteris, mas recusou encaminhamento médico.

Equipes da concessionária sinalizaram o trecho e organizaram a remoção do carro. As causas do acidente ainda não foram oficialmente confirmadas.

