Um carro capotou no fim da tarde desta sexta-feira, 12, na rodovia Prefeito Fábio Talarico, em Franca, após o motorista perder o controle da direção.
O acidente aconteceu no sentido Unifran (Universidade de Franca), segundo informações da concessionária Arteris ViaPaulista, responsável pela rodovia.
De acordo com a concessionária, o condutor realizava uma ultrapassagem quando perdeu o controle do veículo, que saiu da pista e capotou, parando apenas no canteiro central da via.
Apesar da gravidade do acidente, o motorista saiu ileso. Ele foi atendido pela equipe de resgate da Arteris, mas recusou encaminhamento médico.
Equipes da concessionária sinalizaram o trecho e organizaram a remoção do carro. As causas do acidente ainda não foram oficialmente confirmadas.
