A Justiça de Minas Gerais expediu no começo da tarde desta sexta-feira, 12, um mandado de recaptura contra o francano Maiky Entonny Venancio, de 35 anos, que fugiu na manhã dessa quinta-feira, 11, do CDP (Centro de Detenção Provisória) de Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo.

O documento, emitido pela 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Sacramento (MG), tem validade até 11 de dezembro de 2045 e confirma a ordem de prisão por fuga.

Maiky é acusado de matar Alisson Wagner Nascimento, de 29 anos, durante uma festa em um rancho às margens do Rio Grande, na região de Sacramento, em 2023. Ele estava preso desde fevereiro deste ano.