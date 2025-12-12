A Justiça de Minas Gerais expediu no começo da tarde desta sexta-feira, 12, um mandado de recaptura contra o francano Maiky Entonny Venancio, de 35 anos, que fugiu na manhã dessa quinta-feira, 11, do CDP (Centro de Detenção Provisória) de Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo.
O documento, emitido pela 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Sacramento (MG), tem validade até 11 de dezembro de 2045 e confirma a ordem de prisão por fuga.
Maiky é acusado de matar Alisson Wagner Nascimento, de 29 anos, durante uma festa em um rancho às margens do Rio Grande, na região de Sacramento, em 2023. Ele estava preso desde fevereiro deste ano.
O mandado lista Maiky como "pessoa procurada" e registra que a ordem está relacionada ao processo no qual ele responde por homicídio (artigo 121 do Código Penal).
Imagens obtidas pelo g1 Vale mostraram o momento em que Maiky abre uma portinhola na parede do presídio, veste outras roupas que estavam escondidas em um balde e rasteja para fora do CDP. Segundo a SAP (Secretaria de Administração Penitenciária), o detento trabalhava no preparo de refeições e conseguiu acessar indevidamente uma área externa por volta das 6h.
A Polícia Militar foi acionada e equipes da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) participam das buscas na região. Até o fechamento deste texto, o suspeito não havia sido localizado.
A SAP instaurou um procedimento interno para apurar responsabilidades e as circunstâncias da fuga, e o diretor da unidade foi exonerado no fim da tarde dessa quinta-feira. Há suspeita de que Maiky tenha deixado o presídio pela porta da frente.
Buscas continuam
Com a emissão do mandado de recaptura, órgãos de segurança de Minas Gerais, São Paulo e estados vizinhos foram notificados. A Justiça reforça que qualquer informação sobre o paradeiro do fugitivo deve ser comunicada imediatamente às autoridades.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.