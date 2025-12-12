13 de dezembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
INVESTIGAÇÃO

Polícia investiga dupla de ladrões que ataca idosos em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Câmera de segurança
Criminosos conversando antes de atacar aposentada em Franca
Criminosos conversando antes de atacar aposentada em Franca

A Polícia Civil, por meio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), investiga dois criminosos suspeitos de praticar furtos e invasões contra idosos em Franca. O caso mais recente ocorreu em 7 de novembro, quando uma idosa de 84 anos foi vítima da dupla ao ter sua casa invadida.

Câmeras de segurança registraram toda a ação. Nas imagens, os suspeitos aguardaram a saída da filha da vítima. Instantes depois, pularam o muro, entraram na residência e fugiram levando aproximadamente R$ 6 mil.

A mulher já havia sido vítima de outro golpe em 24 de setembro. Na ocasião, um homem se passou por pedinte, pediu um copo de água e, ao conseguir entrar no imóvel, furtou um colar de ouro antes de fugir.

As imagens mais recentes foram divulgadas pela Polícia Civil para auxiliar na identificação dos envolvidos.

A DIG reforça que qualquer informação sobre os suspeitos pode ser repassada de forma anônima à corporação. Denúncias podem ser feitas pelo 181 (Disque Denúncia) ou 190 (Polícia Militar).

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários