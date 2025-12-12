A Polícia Civil, por meio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), investiga dois criminosos suspeitos de praticar furtos e invasões contra idosos em Franca. O caso mais recente ocorreu em 7 de novembro, quando uma idosa de 84 anos foi vítima da dupla ao ter sua casa invadida.

Câmeras de segurança registraram toda a ação. Nas imagens, os suspeitos aguardaram a saída da filha da vítima. Instantes depois, pularam o muro, entraram na residência e fugiram levando aproximadamente R$ 6 mil.

A mulher já havia sido vítima de outro golpe em 24 de setembro. Na ocasião, um homem se passou por pedinte, pediu um copo de água e, ao conseguir entrar no imóvel, furtou um colar de ouro antes de fugir.