Um acidente de trânsito no início da tarde desta sexta-feira, 12, na rodovia Cândido Portinari, deixou um motociclista ferido sob o pontilhão da Vila São Sebastião, em Franca.

Dois motociclistas seguiam no mesmo sentido da via, em direção ao Jardim Guanabara, quando um deles teria fechado a frente do outro, provocando a colisão.

Com o impacto, um dos motociclistas caiu ao chão e sofreu diversas escoriações pelo corpo. Ele estava de camiseta regata, o que agravou os ferimentos. A Polícia Militar Rodoviária foi acionada, assim como a Arteris, concessionária responsável pela rodovia. A ambulância da concessionária prestou atendimento no local e levou o motociclista ferido ao pronto-socorro de Franca.