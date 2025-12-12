O projeto de lei enviado pelo Governo do Estado à Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) prevê a isenção do IPVA para motocicletas de até 150 cilindradas a partir de 2026. A medida pode ter impacto direto em Franca, que possui 58.645 motocicletas em sua frota ativa, segundo dados oficiais.

A medida tende a beneficiar grande parte dos entregadores, mototaxistas e trabalhadores autônomos que dependem da motocicleta como instrumento diário de sustento. Em todo o estado, a isenção alcançaria 2,4 milhões de veículos, o equivalente a 53% da frota paulista.

O texto enviado à Alesp prevê que a isenção abranja motocicletas, ciclomotores e motonetas de até 150cc, desde que pertencentes a pessoas físicas e com licenciamento regular. Em Franca, os números mostram amplo predomínio desse perfil: 56.357 motos registradas são de propriedade de pessoas físicas, enquanto apenas 2.282 estão em nome de pessoas jurídicas.