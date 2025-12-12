O basquete de Franca, a Capital do Basquete, mostrou a força de sua base nas finais do Campeonato Estadual Sub-12, encerradas no último fim de semana em São José dos Campos. O destaque local ficou para o Instituto Aspa, que garantiu o terceiro lugar na competição após vencer o clássico francano, contra o Sesi Franca Basquete.

A decisão reuniu as quatro melhores equipes do estado: Corinthians, São José, Aspa e Sesi, em um quadrangular marcado pelo equilíbrio e pela alta qualidade técnica.

O derby francano

O confronto que definiu o bronze foi de tirar o fôlego. Em uma partida decidida nos detalhes, o Instituto Aspa superou o Sesi Franca pelo placar apertado de 61 a 60. A vitória coroou a campanha da equipe e reforçou o trabalho histórico da instituição na formação de atletas.