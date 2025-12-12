O basquete de Franca, a Capital do Basquete, mostrou a força de sua base nas finais do Campeonato Estadual Sub-12, encerradas no último fim de semana em São José dos Campos. O destaque local ficou para o Instituto Aspa, que garantiu o terceiro lugar na competição após vencer o clássico francano, contra o Sesi Franca Basquete.
A decisão reuniu as quatro melhores equipes do estado: Corinthians, São José, Aspa e Sesi, em um quadrangular marcado pelo equilíbrio e pela alta qualidade técnica.
O derby francano
O confronto que definiu o bronze foi de tirar o fôlego. Em uma partida decidida nos detalhes, o Instituto Aspa superou o Sesi Franca pelo placar apertado de 61 a 60. A vitória coroou a campanha da equipe e reforçou o trabalho histórico da instituição na formação de atletas.
"Um instituto que há décadas transforma vidas, revela talentos e mantém vivo o legado do basquete francano", destacou a nota oficial sobre o desempenho da equipe, lembrando que o projeto já revelou grandes nomes do cenário profissional.
O campeão
Na disputa pelo título, o Sport Club Corinthians Paulista levou a melhor sobre os donos da casa. O time da capital venceu o São José Basketball por 58 a 55, em outro jogo decidido nas últimas posses de bola, sagrando-se campeão estadual da categoria.
Resultados
Confira os placares que definiram a classificação do quadrangular realizado no ginásio da ADC:
Rodada Final
-
Instituto ASPA 61 x 60 Sesi Franca (Disputa de 3º lugar/Rodada decisiva)
-
Corinthians 58 x 55 São José (Decisão do título)
Rodada de 6/12
-
São José 67 x 55 Instituto ASPA
-
Corinthians 67 x 81 Sesi Franca
Rodada de 5/12
-
São José 61 x 54 Sesi Franca
-
Corinthians 66 x 45 Instituto ASPA
Formando cidadãos
Mais do que o placar, o campeonato foi celebrado como uma ferramenta de educação. "Foi a celebração de um projeto maior: formar crianças, valores e futuros cidadãos através do esporte", ressaltou o comunicado, parabenizando as crianças pela dedicação e equilíbrio demonstrados em quadra.
A classificação final do torneio terminou com o Corinthians em 1º, seguido por São José, Instituto Aspa e Sesi Franca.
