Três pessoas foram detidas pela Guarda Civil Municipal por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas na praça Nossa Senhora da Conceição, na região Central de Franca. A ação ocorreu nessa quinta-feira, 11, após agentes identificarem dois homens em possível atividade de venda de entorpecentes.
A informação foi repassada ao setor de monitoramento da Prefeitura, que confirmou a movimentação por meio das câmeras de segurança. As imagens registraram a comercialização de drogas na praça Barão e acompanharam, em tempo real, o deslocamento dos suspeitos até a praça Nossa Senhora da Conceição, onde continuaram a prática mesmo próximos à base móvel da GCM.
Com apoio de outra viatura, a equipe abordou dois homens e uma mulher, identificada como usuária. No momento da abordagem, um dos suspeitos tentou dispensar as drogas, deixando-as sob um banco. A mulher recolheu o material e tentou esconder em sua bolsa, mas acabou entregou aos guardas os entorpecentes.
Foram apreendidos três pedras médias de crack e uma caixa de Tic-Tac com várias porções de crack, além de quantia de R$ 143.
Os três foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária, onde foi registrado o boletim de ocorrência. Após as formalidades, todos foram liberados.
