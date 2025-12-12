Três pessoas foram detidas pela Guarda Civil Municipal por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas na praça Nossa Senhora da Conceição, na região Central de Franca. A ação ocorreu nessa quinta-feira, 11, após agentes identificarem dois homens em possível atividade de venda de entorpecentes.

A informação foi repassada ao setor de monitoramento da Prefeitura, que confirmou a movimentação por meio das câmeras de segurança. As imagens registraram a comercialização de drogas na praça Barão e acompanharam, em tempo real, o deslocamento dos suspeitos até a praça Nossa Senhora da Conceição, onde continuaram a prática mesmo próximos à base móvel da GCM.

Com apoio de outra viatura, a equipe abordou dois homens e uma mulher, identificada como usuária. No momento da abordagem, um dos suspeitos tentou dispensar as drogas, deixando-as sob um banco. A mulher recolheu o material e tentou esconder em sua bolsa, mas acabou entregou aos guardas os entorpecentes.