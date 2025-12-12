As celebrações pelos 72 anos de emancipação político-administrativa de Claraval (MG) continuam nesta sexta-feira, sábado e domingo, com uma série de atividades religiosas, culturais e musicais abertas ao público. Os eventos acontecem no Parque de Exposições “Dom Carmello Rechia”, ao lado do Clube Hípico de Claraval.

Sexta-feira – 12 de dezembro

À noite, o público poderá acompanhar dois shows no espaço de eventos:

21h – João Neves

Na sequência, Emílio & Eduardo retornam à cidade após três anos.

Sábado – 13 de dezembro

O sábado será dedicado à música sertaneja, com duas atrações:

21h – GH & Eduardo

Zé Henrique & Gabriel, que encerram a noite com sucessos acumulados em quase 30 anos de carreira.

Domingo – 14 de dezembro