FESTA

Aniversário de Claraval tem shows gratuitos; veja a programação

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Redes sociais
Emílio & Eduardo e Zé Henrique & Gabriel, respectivamente, apresentam-se em Claraval (MG)
As celebrações pelos 72 anos de emancipação político-administrativa de Claraval (MG) continuam nesta sexta-feira, sábado e domingo, com uma série de atividades religiosas, culturais e musicais abertas ao público. Os eventos acontecem no Parque de Exposições “Dom Carmello Rechia”, ao lado do Clube Hípico de Claraval.

Sexta-feira – 12 de dezembro

À noite, o público poderá acompanhar dois shows no espaço de eventos:

  • 21h – João Neves
  • Na sequência, Emílio & Eduardo retornam à cidade após três anos.

Sábado – 13 de dezembro

O sábado será dedicado à música sertaneja, com duas atrações:

  • 21h – GH & Eduardo
  • Zé Henrique & Gabriel, que encerram a noite com sucessos acumulados em quase 30 anos de carreira.

Domingo – 14 de dezembro

No domingo, as festividades serão encerradas. A prefeitura realizará atividades culturais e de lazer voltadas às famílias, com programação que inclui ações comunitárias e apresentações locais ao longo do dia.

Todos os eventos têm entrada gratuita.

