As celebrações pelos 72 anos de emancipação político-administrativa de Claraval (MG) continuam nesta sexta-feira, sábado e domingo, com uma série de atividades religiosas, culturais e musicais abertas ao público. Os eventos acontecem no Parque de Exposições “Dom Carmello Rechia”, ao lado do Clube Hípico de Claraval.
Sexta-feira – 12 de dezembro
À noite, o público poderá acompanhar dois shows no espaço de eventos:
- 21h – João Neves
- Na sequência, Emílio & Eduardo retornam à cidade após três anos.
Sábado – 13 de dezembro
O sábado será dedicado à música sertaneja, com duas atrações:
- 21h – GH & Eduardo
- Zé Henrique & Gabriel, que encerram a noite com sucessos acumulados em quase 30 anos de carreira.
Domingo – 14 de dezembro
No domingo, as festividades serão encerradas. A prefeitura realizará atividades culturais e de lazer voltadas às famílias, com programação que inclui ações comunitárias e apresentações locais ao longo do dia.
Todos os eventos têm entrada gratuita.
