Um acidente entre um carro e uma motocicleta deixou um jovem ferido na manhã desta sexta-feira, 12, no cruzamento da avenida Orlando Dompieri com a rua Antônio Bernardes Pinto, na Vila Imperador, em Franca. A colisão aconteceu depois do jovem sem habilitação passar no sinal vermelho e bater contra um carro que seguia na preferencial.

Segundo testemunhas, o motociclista, de 21 anos, teria avançado o sinal vermelho no momento em que seguia pela via. Ao cruzar o semáforo, ele acabou atingido por um automóvel que trafegava corretamente pela avenida.

Com o impacto, o jovem foi arremessado e caiu sobre o asfalto, próximo ao canteiro central. Ele sofreu ferimentos no rosto, que sangrava muito, e precisou de atendimento imediato. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e encaminharam o motociclista à Santa Casa de Franca.