O ano se despede em Franca com um evento que mistura ritmo, arte e mobilização social. Neste domingo, 14, o Espaço Santorini, localizado na avenida Hélio Palermo (antiga fábrica da Samello), recebe a última edição do ano do Shake Franca Sunset. O encontro é aberto ao público mediante entrada solidária (doação de alimentos), porém é preciso retirar seu ingresso pelo site (clique aqui).

Tudo o que for arrecadado será destinado ao Coletivo As Pretas de Franca, grupo que atua em ações de enfrentamento ao racismo na cidade. A programação convida o público a ocupar o pôr do sol celebrando a produção negra e a cultura afro-brasileira.

Dança e memória

Um dos destaques da agenda é o espetáculo “Outros Navios – Danças Para Não Morrer”. Contemplada pelo ProAC, a obra traz uma investigação potente sobre memória, deslocamento e a sobrevivência dos corpos negros, dialogando com referências históricas e visuais.