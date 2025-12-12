O ano se despede em Franca com um evento que mistura ritmo, arte e mobilização social. Neste domingo, 14, o Espaço Santorini, localizado na avenida Hélio Palermo (antiga fábrica da Samello), recebe a última edição do ano do Shake Franca Sunset. O encontro é aberto ao público mediante entrada solidária (doação de alimentos), porém é preciso retirar seu ingresso pelo site (clique aqui).
Tudo o que for arrecadado será destinado ao Coletivo As Pretas de Franca, grupo que atua em ações de enfrentamento ao racismo na cidade. A programação convida o público a ocupar o pôr do sol celebrando a produção negra e a cultura afro-brasileira.
Dança e memória
Um dos destaques da agenda é o espetáculo “Outros Navios – Danças Para Não Morrer”. Contemplada pelo ProAC, a obra traz uma investigação potente sobre memória, deslocamento e a sobrevivência dos corpos negros, dialogando com referências históricas e visuais.
Ao final da performance, o palco se transforma em pista de dança com uma discotecagem ao vivo assinada pelo DJ Tarobá, criando um ritual de celebração coletiva.
DJs e Ex-BBB
O line-up conta com o DJ Xakaw, que transita entre hip-hop, samba, rap, R&B e funk, criando paisagens sonoras marcadas pela ancestralidade.
Outra atração confirmada é a multiartista Gab Hebling. Conhecida nacionalmente após participar do BBB 19, Gab é cantora, percussionista e ativista das pautas LGBTQIA+ e racial. Ela traz a Franca sua pesquisa musical que antecede o reality show e se amplia em diversas linguagens artísticas.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.