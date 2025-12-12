O palco do Sesc Franca recebe, nesta sexta-feira, 12, uma apresentação que promete agitar a cena cultural da cidade. A artista francana Arizona Baez realiza o encerramento oficial de sua circulação com A Braba da City Tour, um espetáculo que consolidou seu nome na cena independente e no pop queer brasileiro.

Nascida em Franca, Arizona é uma artista multifacetada: drag queen, cantora, rapper, compositora e diretora criativa. Em sua trajetória, marcada pela identidade preta e plus size, ela constrói uma sonoridade única que funde rap, pop, funk, trap soul e dancehall, tudo amarrado pela forte influência estética da cultura vogue.

Convidados de peso

Para esta noite especial, Arizona não estará sozinha. O show conta com a participação de Boombeat, cantora e rapper trans reconhecida nacionalmente por suas rimas ácidas e estilo único na cena LGBTQIA+.