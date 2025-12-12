Um acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira, 12, deixou uma mulher em estado de pânico após a colisão entre dois veículos na avenida Major Nicácio, em Franca. A motorista precisou ser encaminhada a um hospital particular.

O acidente aconteceu quando a condutora de uma Duster branca seguia pela preferencial, sentido bairro Santa Cruz. No cruzamento com a rua Cavalheiro Âneglo Presotto, um Fiat Argo avançou o sinal de parada obrigatória e cruzou a frente da Duster, que não conseguiu frear a tempo e bateu na lateral do Argo.

Com o impacto, a parte frontal da Duster ficou bastante danificada e o Argo teve danos na lateral. Logo após a batida, a motorista da Duster sofreu uma crise de pânico, ainda dentro do veículo.