13 de dezembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
METEOROLOGIA

Fim de semana em Franca deve ser de tempo quente e chuvoso

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Pedro Dartibale/GCN
Rotatória das avenidas São Vicente e Emílio Paludetto, em Franca
Rotatória das avenidas São Vicente e Emílio Paludetto, em Franca

O fim de semana em Franca será de tempo instável, segundo a Climatempo. A previsão indica que o sol aparecerá entre nuvens, mas o guarda-chuva será um acessório indispensável, já que há probabilidade de chuva para todos os dias, com destaque para o domingo, que tem a maior chance de precipitação.

Sexta-feira, 12: Chuva passageira e noite firme

Nesta sexta-feira, o dia será de sol com nuvens e previsão de chuva passageira. Apesar da instabilidade durante o dia, a noite promete ser de tempo firme, embora com muitas nuvens no céu.

  • Temperaturas: mínima de 18°C e máxima de 27°C.
  • Volume de chuva previsto: 6,4 mm.

Sábado, 13: Chuva rápida a qualquer hora

O sábado segue com sol entre algumas nuvens, mas a chuva deve ocorrer de forma rápida tanto durante o dia quanto à noite.

  • Temperaturas: a mínima sobe para 19°C e a máxima atinge 28°C.
  • Volume de chuva previsto: 4,9 mm.

Domingo, 14: Pancadas à tarde e à noite

No domingo, a nebulosidade aumenta. A previsão é de sol com muitas nuvens, com pancadas de chuva concentradas no período da tarde e à noite.

  • Temperaturas: mínima de 20°C e máxima de 27°C.
  • Volume de chuva previsto: 5,6 mm

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários