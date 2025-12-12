O fim de semana em Franca será de tempo instável, segundo a Climatempo. A previsão indica que o sol aparecerá entre nuvens, mas o guarda-chuva será um acessório indispensável, já que há probabilidade de chuva para todos os dias, com destaque para o domingo, que tem a maior chance de precipitação.

Sexta-feira, 12: Chuva passageira e noite firme

Nesta sexta-feira, o dia será de sol com nuvens e previsão de chuva passageira. Apesar da instabilidade durante o dia, a noite promete ser de tempo firme, embora com muitas nuvens no céu.