O fim de semana em Franca será de tempo instável, segundo a Climatempo. A previsão indica que o sol aparecerá entre nuvens, mas o guarda-chuva será um acessório indispensável, já que há probabilidade de chuva para todos os dias, com destaque para o domingo, que tem a maior chance de precipitação.
Sexta-feira, 12: Chuva passageira e noite firme
Nesta sexta-feira, o dia será de sol com nuvens e previsão de chuva passageira. Apesar da instabilidade durante o dia, a noite promete ser de tempo firme, embora com muitas nuvens no céu.
- Temperaturas: mínima de 18°C e máxima de 27°C.
- Volume de chuva previsto: 6,4 mm.
Sábado, 13: Chuva rápida a qualquer hora
O sábado segue com sol entre algumas nuvens, mas a chuva deve ocorrer de forma rápida tanto durante o dia quanto à noite.
- Temperaturas: a mínima sobe para 19°C e a máxima atinge 28°C.
- Volume de chuva previsto: 4,9 mm.
Domingo, 14: Pancadas à tarde e à noite
No domingo, a nebulosidade aumenta. A previsão é de sol com muitas nuvens, com pancadas de chuva concentradas no período da tarde e à noite.
- Temperaturas: mínima de 20°C e máxima de 27°C.
- Volume de chuva previsto: 5,6 mm
