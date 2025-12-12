Funcionárias de uma creche no Prolongamento do Jardim Ângela Rosa, em Franca, acionaram o Conselho Tutelar e a Polícia Civil após encontrarem dois irmãos, de 4 e 2 anos, com ferimentos recentes pelo corpo na manhã desta sexta-feira, 12.
Segundo as educadoras, o menino de 4 anos apresentava hematomas no nariz e no braço. Já o caçula, de 2 anos, tinha marcas vermelhas nas costas. As funcionárias informaram que, ao serem questionados, os irmãos disseram que os machucados teriam sido provocados pela própria mãe, de 20 anos. Eles afirmaram que ela “bate com a mão e com o chinelo”, e o mais velho demonstrou medo de voltar para casa.
A creche chamou a mãe até o local. Ela alegou que os filhos “brigam bastante” entre si e afirmou que não havia notado os ferimentos.
A Secretaria de Educação, que acompanha a família há cerca de um ano, determinou que a instituição acionasse o Conselho Tutelar imediatamente. Os conselheiros foram até a creche, ouviram as funcionárias e encaminharam o caso para a Polícia Civil.
A ocorrência foi registrada no Plantão Policial como maus-tratos contra menores de 14 anos. Os investigadores já iniciaram a apuração para definir a origem dos ferimentos e avaliar possíveis medidas de proteção às crianças.
O caso segue em investigação.
Roseli 19 horas atrásDesse jeito. Os coitadinhos passam o dia todo na Creche longe dos pais e quando voltam pra casa no fim do dia ou final de semana, apanham . É um absurdo !!!