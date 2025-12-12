Funcionárias de uma creche no Prolongamento do Jardim Ângela Rosa, em Franca, acionaram o Conselho Tutelar e a Polícia Civil após encontrarem dois irmãos, de 4 e 2 anos, com ferimentos recentes pelo corpo na manhã desta sexta-feira, 12.

Segundo as educadoras, o menino de 4 anos apresentava hematomas no nariz e no braço. Já o caçula, de 2 anos, tinha marcas vermelhas nas costas. As funcionárias informaram que, ao serem questionados, os irmãos disseram que os machucados teriam sido provocados pela própria mãe, de 20 anos. Eles afirmaram que ela “bate com a mão e com o chinelo”, e o mais velho demonstrou medo de voltar para casa.

A creche chamou a mãe até o local. Ela alegou que os filhos “brigam bastante” entre si e afirmou que não havia notado os ferimentos.