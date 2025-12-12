Veja o obituário desta sexta-feira, 12, em Franca:

Nome: Nilva Barbosa Rejane

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Tereza Maria da Silva

Idade: Não informada

Local do velório: Cemitério Municipal de Delfinópolis (MG)

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Delfinópolis (MG)

Horário previsto do sepultamento: 15h