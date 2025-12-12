Veja o obituário desta sexta-feira, 12, em Franca:
Nome: Nilva Barbosa Rejane
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Tereza Maria da Silva
Idade: Não informada
Local do velório: Cemitério Municipal de Delfinópolis (MG)
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Delfinópolis (MG)
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Maria de Lourdes Ferreira
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, Sala 1 VIP
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 15h30
